Nanotecnología contra el cambio climático: la innovación argentina que busca proteger los cultivos.

Cuando la sequía histórica de 2022-2023 arrasó con más de la mitad de la producción sojera argentina , quedó en evidencia una vulnerabilidad estructural que los insumos tradicionales no podían resolver: la agricultura moderna carece de herramientas eficaces para enfrentar el creciente cambio climático .

Tractores más potentes , semillas mejoradas y agroquímicos de última generación resultaron insuficientes ante la combinación de altas temperaturas , falta de precipitaciones y eventos extremos cada vez más frecuentes. En ese contexto de urgencia productiva, un grupo de científicos y profesionales argentinos decidió buscar respuestas en una escala que el ojo humano no puede ver.

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Cycle F , empresa agrotecnológica fundada por más de ocho profesionales con formación en ingeniería ambiental , biotecnología , agronomía y gestión empresarial , presentó en Expoagro 2026 su producto insignia: Nano Power , un bioestimulante nanotecnológico diseñado para fortalecer la respuesta fisiológica de los cultivos ante el estrés climático .

El lanzamiento fue la culminación de años de investigación aplicada y ensayos de campo en condiciones reales , reconocida además como caso de éxito en el espacio de ArgenINTA , dentro del proyecto AgTech.AR , el ecosistema de innovación del agro argentino .

Cambio climático El problema que lo clásico no resuelve

Para comprender la magnitud del desafío que se decidió abordar, hay que revisar los números que dejó la última década climática en la agricultura pampeana.

La campaña 2022-2023, calificada por especialistas como la sequía más severa en un siglo, produjo caídas de rendimiento del 54,3% en soja, del 48% en trigo y del 39% en maíz, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario y el INDEC.

La campaña 2024-2025, aunque menos catastrófica, también deparó pérdidas: cinco millones de toneladas de soja y seis millones de maíz por debajo de las proyecciones iniciales.

Detrás de estas cifras se esconde un mecanismo biológico que Rodrigo Pontiggia, director general y cofundador de la empresa, describe así: "Sequías, olas de calor, heladas y condiciones ambientales impredecibles generan un estrés constante en los cultivos, conocido técnicamente como estrés abiótico, limitando su rendimiento y amenazando la rentabilidad del productor. Una planta estresada reduce su eficiencia fisiológica, es decir, su capacidad para realizar la fotosíntesis, absorber nutrientes y, en definitiva, generar rendimiento".

El resultado es una brecha entre el potencial genético de la variedad sembrada y lo que efectivamente termina cosechándose: una pérdida silenciosa que ocurre campaña tras campaña, incluso en años sin catástrofes visibles.

Equipo Cycle F El equipo de investigadores que desarrolló el nuevo producto para proteger cultivos del cambio climático

La respuesta en escala nanométrica

La innovación central del producto presentado reside en su dimensión de acción. Al operar en escala nanométrica, el producto logra una interacción con los tejidos vegetales cualitativamente distinta a la de los bioestimulantes convencionales.

Esa mayor eficiencia de contacto permite activar respuestas fisiológicas protectoras con dosis significativamente menores, lo que a su vez reduce costos logísticos y simplifica la operación de los contratistas en campo.

Un kit de dimensiones compactas (32 por 15 por 24 centímetros) alcanza para preparar el caldo necesario para tratar hasta cuarenta hectáreas, y el producto es compatible con sistemas de aplicación modernos, incluidos drones agrícolas.

Pontiggia explicó que los ensayos realizados en Argentina registraron respuestas positivas en más del 90% de los casos de aplicación, con incrementos de rendimiento de hasta un 32% en condiciones de estrés severo.

Ese nivel de consistencia estadística, combinado con la adaptabilidad del producto a distintos manejos agronómicos, es lo que ha comenzado a captar la atención de grandes productores, con quienes la empresa trabaja en ensayos continuos.

Jorge Gambale, director nacional de Agricultura, lo confirmó en el marco de Expoagro cuando aseguró que ya se trascendió el laboratorio y la tecnología está siendo adoptada en escala real.

A ese perfil productivo se suma un atributo que empieza a despertar interés entre técnicos y asesores: el efecto detoxificante del producto cuando se lo aplica en combinación con fitosanitarios.

Al reducir el estrés químico generado por herbicidas y fungicidas, contribuye a que el cultivo mantenga su actividad metabólica durante y después de las aplicaciones, preservando la eficiencia fisiológica en momentos críticos del ciclo productivo.

Respaldo científico y proyección comercial

La empresa desarrolló sus tecnologías con el apoyo de investigadores del CONICET y, en agosto de 2025, firmó un convenio marco con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires que habilita un trabajo conjunto y continuo en fertilizantes organominerales y bioestimulantes.

Las tecnologías que sustentan sus productos han sido validadas por la comunidad científica internacional y publicadas en revistas especializadas de primer nivel mundial.

En términos económicos, la empresa proyecta ventas por 920.000 dólares para 2026 y planea lanzar tres productos adicionales de su línea nanotecnológica antes de fin de año.

La inversión inicial superó los 100.000 dólares, y el horizonte estratégico apunta a los mercados de fertilizantes organominerales, un segmento global valuado en 400.000 millones de dólares cuyo crecimiento exponencial se proyecta para los próximos cinco años.

La presentación refuerza un modelo de desarrollo científico-empresarial que articula investigación básica, validación de campo, transferencia tecnológica y escalabilidad comercial.

En un país que produce alimentos para cientos de millones de personas pero que ve cada vez más amenazada esa capacidad por la irregularidad climática, la apuesta de este equipo argentino por la nanotecnología aplicada al agro no es un lujo académico, sino una necesidad productiva.