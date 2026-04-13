Cómo estará el pronóstico del tiempo este lunes 13 de abril en Mendoza Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo anticipa para este lunes 13 de abril una jornada que se presentará nublada en zona Sur y parte de zona Este. Hacia las 17, condiciones de cielo seminublado en gran parte del territorio provincial.

En Alta Montaña el cielo estará despejado durante la mañana. A partir de las 20, aumento de nubosidad en el sector sur, sin precipitaciones.

Temperaturas promedio en el llano Máxima: 24°C.

24°C. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 12°C.

12°C. Mínima (resto de la provincia): 15°C. El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza El martes 14 de abril, habrá nubosidad con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste. Máxima 28 ºC y la mínima de 13 ºC.

Para el miércoles 15 de abril, el cielo estará mayormente nublado con descenso de la temperatura con precipitaciones aisladas. Máxima 22 ºC y la mínima de 13 ºC.