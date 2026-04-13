13 de abril de 2026
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Cómo estará el pronóstico del tiempo este lunes 13 de abril en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con nubosidad variable. Los detalles de cómo estará el pronóstico del tiempo.

Cómo estará el pronóstico del tiempo este lunes 13 de abril en Mendoza

Cómo estará el pronóstico del tiempo este lunes 13 de abril en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo anticipa para este lunes 13 de abril una jornada que se presentará nublada en zona Sur y parte de zona Este. Hacia las 17, condiciones de cielo seminublado en gran parte del territorio provincial.

En Alta Montaña el cielo estará despejado durante la mañana. A partir de las 20, aumento de nubosidad en el sector sur, sin precipitaciones.

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Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 24°C.
  • Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 12°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 15°C.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

El martes 14 de abril, habrá nubosidad con ascenso de la temperatura con vientos leves del sudeste. Máxima 28 ºC y la mínima de 13 ºC.

Para el miércoles 15 de abril, el cielo estará mayormente nublado con descenso de la temperatura con precipitaciones aisladas. Máxima 22 ºC y la mínima de 13 ºC.

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