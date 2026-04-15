LLuvias débiles, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de abril en Mendoza Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 15 de abril una jornada que amanece nublado en Gran Mendoza y sector Norte del Valle de Uco, con probabilidades de lluvias débiles durante la mañana. En zona Este, probabilidad de lluvias débiles durante la mañana. A partir del mediodía, mejora gradual de las condiciones, con tendencia a cielo despejado hacia la tarde.

Temperaturas promedio en el llano Máxima: 20°C a 21°C.

20°C a 21°C. Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco) : 13°C.

: 13°C. Mínima (resto de la provincia): 15°C El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Para el jueves 16 de abril amanece despejado en el llano. Desde las 10 se prevé aumento de nubosidad en Malargüe, Valle de Uco y zona Sur, sin precipitaciones. En alta montaña el cielo estará despejado durante la mañana. Desde las 11:00 aumento rápido de nubosidad en toda la Alta Montaña.

Se prevé mal tiempo con precipitaciones moderadas a partir de las 21:00, iniciando en la zona Sur y extendiéndose posteriormente hacia la zona Central durante la noche y madrugada del Viernes.

Temperatura promedio en el llano: Máxima: 25 °C.

25 °C. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 11 °C.

11 °C. Mínima (resto de la provincia): 14 °C.