Arranca despejado, se nubla y vuelve el sol: el pronóstico del tiempo para este jueves 9 de abril Foto: Cristian Lozano

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo anticipa para este jueves 9 de abril una jornada con el cielo despejado durante la mañana. A partir del mediodía, seminublado en zona Sur. Desde las 21, estrá despejado en todo el llano provincial.

En alta montaña, el día amanecerá seminublado en la parte Sur. Desde las 12 se extiende a la zona Centro. A partir de las 19 se despeja completamente.

Temperaturas promedio en el llano Máxima: 25°C.

Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 9°C.

Mínima (resto de la provincia): 12°C. El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza El viernes 10 abril, el cielo estará despejado durante el día. A partir de las 19, probabilidad de precipitaciones débiles a moderadas, localizadas en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco. Desde las 21 aumenta la nubosidad en Gran Mendoza, zonas Este, Sur y Valle de Uco. Las precipitaciones se extenderían hacia la medianoche y madrugada del sábado, principalmente en la zona Sur, manteniéndose débiles y localizadas. La máxima sería de 24 ºC y la mínima de 13 ºC.

Para el sábado 11 de abril, el día estará parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Los vientos serán moderados del noreste. Estará inestable en la mañana, mejorando por la tarde. Máxima de 25 ºC y la mínima de 14 ºC.

Respecto al domingo 12 de abril, la jornada tendrá nubosidad variable con ascenso de la temperatura. Inestable hacia la noche y siguiente madrugada con tormentas. Máxima 27 ºC y la mínima 12 ºC. En cuanto al lunes 13 de abril, la nubosidad será variable con poco cambio de la temperatura. Habrá vientos moderados del sector sur. Máxima 27 ºC y la mínima de 14 ºC.