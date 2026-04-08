Conocé el pronóstico del tiempo para este 8 de abril en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Por Sitio Andino Sociedad







El pronóstico del tiempo anticipa para este miércoles 8 de abril una jornada con poca nubosidad con leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera. Amanecerá seminublado en la zona Sur, con mejoramiento temporario hacia el mediodía. Desde las 15 se prevé aumento de nubosidad afectando las zonas Sur y Este.

En alta montaña amanecerá despejado. Desde el mediodía se prevé aumento de nubosidad en sectores Sur y Centro, sin precipitaciones.

Temperaturas promedio en el llano Máxima : 22°C.

: 22°C. Mínima (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco): 9°C.

9°C. Mínima (resto de la provincia): 11°C. El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza El jueves 9 de abril habrá cielo despejado al amanece. Desde el mediodía se espera nubosidad en la zona Sur. A partir de las 21 horas se prevé que se despeje total y cielo despejado en toda la provincia. La máxima sería de 23 ºC y la mínima a los 12 ºC.