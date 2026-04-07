Así estará el pronóstico del tiempo este martes 7 de abril en Mendoza

El pronóstico del tiempo anticipa para este martes 7 de abril una jornada con cielo despejado en general en todo el llano provincial. Se espera un leve ascenso de la temperatura.
7 de abril de 2026
La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con aumento de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.
El pronóstico del tiempo anticipa para este martes 7 de abril una jornada con cielo despejado en general en todo el llano provincial. Se espera un leve ascenso de la temperatura.
Asimismo, afirmaron que el viento será leve en toda la provincia entre las 15 y 22 horas.