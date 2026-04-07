7 de abril de 2026
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Tiempo

Así estará el pronóstico del tiempo este martes 7 de abril en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con aumento de la temperatura. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo este martes 7 de abril en Mendoza.

Ascenso de la temperatura, el pronóstico del tiempo este martes 7 de abril en Mendoza.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo anticipa para este martes 7 de abril una jornada con cielo despejado en general en todo el llano provincial. Se espera un leve ascenso de la temperatura.

Asimismo, afirmaron que el viento será leve en toda la provincia entre las 15 y 22 horas.

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Temperaturas promedio en el llano

  • Máxima: 22°C.
  • Mínima (Malargüe y partes bajas del Valle de Uco): 8°C.
  • Mínima (resto de la provincia): 10°C.

El pronóstico del tiempo extendido en la provincia de Mendoza

  • El miércoles 8 de abril, el día tendrá cielo mayormente despejado durante el día. A partir de las 17 se prevé algo de seminubosidad en zona Sur y hacia la noche en zona Este. No se observan precipitaciones. El viento será leve del este en toda la provincia entre las 14 y 22 horas. La temperatura máxima llegaría a los 23 ºC y la mínima 11 ºC.
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