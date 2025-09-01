Agenda cultural Mendoza

Cuatro grandes expo de septiembre que pondrán al diseño en el centro de Mendoza

Septiembre llega con diseño, música y sabores en Mendoza: cuatro expos imperdibles que te sorprenderán.

4 grandes expo de septiembre que pondrán al diseño en el centro de Mendoza

4 grandes expo de septiembre que pondrán al diseño en el centro de Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad

Mendoza se viste de diseño este septiembre con una agenda que promete sorprender a locales y turistas. Cuatro grandes expos organizadas por Diseño Libre llenarán de creatividad, música, gastronomía y propuestas familiares algunos de los espacios más emblemáticos de la provincia. Con entrada gratuita, la invitación es a disfrutar y celebrar el talento local durante todo el mes.

Septiembre a puro diseño

La propuesta de Diseño Libre Eventos está pensada para quienes buscan experiencias originales, cercanas y accesibles. Cuatro fines de semana consecutivos reunirán lo mejor del diseño local, acompañado de gastronomía, música en vivo y actividades para todas las edades. Además, cada expo se realizará en locaciones icónicas que reflejan la identidad mendocina, desde el Mercado Cooperativo Moreno hasta el renovado Espacio Arizu.

Cuatro fechas para agendar

El mes comienza con la Expo Diseño y Sabores (6 y 7 de septiembre) en el Mercado Moreno de Ciudad. Allí, los visitantes podrán recorrer stands de diseño local, disfrutar de shows en vivo y descubrir un espacio infantil bajo el sello DiseñArte Kids. Será un encuentro ideal para compartir en familia y probar nuevas propuestas gastronómicas.

moreno
4 grandes expo de septiembre que pondrán al diseño en el centro de Mendoza | Uno de los spots imperdibles

4 grandes expo de septiembre que pondrán al diseño en el centro de Mendoza | Uno de los spots imperdibles

La segunda cita es la Expo Creativa – Edición Primavera (13 y 14 de septiembre) en Il Mercato, Maipú. La feria reúne emprendimientos, arte y diseño en un ambiente que celebra el inicio de la estación más colorida del año. Una oportunidad para descubrir marcas emergentes y apoyar a creadores mendocinos.

El 20 de septiembre será el turno de la Expo Vino y Diseño en el restaurante A16, en Ciudad. Una propuesta sensorial que combina vinos locales con diseño y música en vivo. La experiencia promete ser única para los amantes del maridaje entre creatividad y sabores.

chesitos
4 grandes expo de septiembre que pondrán al diseño en el centro de Mendoza | Habrá actividades para los más pequeños

4 grandes expo de septiembre que pondrán al diseño en el centro de Mendoza | Habrá actividades para los más pequeños

El cierre llegará con la 6° Expo Mendoceando – Día Mundial del Turismo (27 y 28 de septiembre) en Espacio Arizu, Godoy Cruz. Allí se vivirá una verdadera fiesta cultural: espectáculos musicales, coctelería creativa, sorteos, talleres infantiles como Chefsitos y actividades interactivas para toda la familia.

Un espacio para emprendedores

Además de convocar al público mendocino, el ciclo busca dar visibilidad a diseñadores, artistas, productores y marcas locales. Quienes quieran participar como expositores o sponsors pueden sumarse y aprovechar la oportunidad de generar redes, mostrar sus productos y conectar con miles de visitantes.

Diseño Libre invita a vivir septiembre de una manera distinta: con creatividad, talento y propuestas abiertas a toda la comunidad. La entrada es libre y gratuita en todas las fechas.

Más información y contacto para expositores: Instagram @Diseno_Libre_Eventos o por WhatsApp 2615729403.

