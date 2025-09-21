Godoy Cruz celebró el Día del Estudiante con "La Noche Menduca" en el Espacio Arizu

El Espacio Arizu en Godoy Cruz, fue el escenario de una tarde llena de arte y celebración Foto: Municipalidad de Godoy Cruz

Exitoso evento por el Día del Estudiante en Godoy Cruz Las puertas se abrieron a las 16 y, desde entonces, los asistentes pudieron disfrutar de actividades recreativas y música en vivo hasta el anochecer. La grilla artística incluyó a El Lorenzo Pa, Analía Soul, Setas, Ruido Cassette, Kush Mama y Batos, quienes aportaron su impronta y ofrecieron una fusión de diversos estilos musicales.

mansa-primavera-godoy cruz Godoy Cruz trasladó los festejos del Día del Estudiante al Espacio Arizu, donde este domingo se desarrolló “La Noche Menduca” Foto: Municipalidad de Godoy Cruz El evento tuvo un momento especial con Mi Amigo Invencible, que celebró los diez años de su primer lanzamiento. Además, Varese hizo su debut en Mendoza como parte de Mansa Primavera Vol. II, sumando energía y entusiasmo a la jornada.

mansa-primavera-godoy cruz Los asistentes pudieron disfrutar de actividades recreativas y música en vivo hasta el anochecer Foto: Municipalidad de Godoy Cruz La propuesta se consolidó como un espacio de encuentro para jóvenes y familias, en un entorno seguro y culturalmente activo, reafirmando la apuesta de Godoy Cruz por el arte y la música local.

mansa-primavera-godoy cruz La propuesta se consolidó como un espacio de encuentro para jóvenes y familias, en un entorno seguro y culturalmente activo Foto: Municipalidad de Godoy Cruz