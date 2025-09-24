Sentencia

Condenaron a un chofer de colectivo que enviaba mensajes de contenido sexual a pasajeras adolescentes

El chofer de San Rafael fue condenado a 8 meses de prisión condicional por grooming. Obtuvo el número de la menor con una excusa y le envió mensajes sexuales.

El chofer de San Rafael fue condenado a 8 meses de prisión condicional

El chofer de San Rafael fue condenado a 8 meses de prisión condicional

 Por Cristian Pérez Barceló

Entre marzo y agosto de 2024, Claudio Alberto Martos consiguió el número de teléfono de una adolescente de trece años de edad, que tomaba todos los días el colectivo que la llevaba de la escuela a su casa, en una zona rural de San Rafael (se omiten mayores datos para no revictimizarla).

Martos le solicitó el teléfono, con la excusa de pasarle los horarios de los colectivos que circulaban por la zona.

Lee además
obras clave para san rafael: nuevo acueducto y modernizacion del sistema de riego video
Infraestructura hídrica

Obras clave para San Rafael: nuevo acueducto y modernización del sistema de riego
El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó este martes el proyecto que declara la autonomía del departamento. video
Lo que viene

San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

Comenzó así una relación de flirteo, llegando al punto de pedirle fotos íntimas o realizar videollamadas de carácter sexual (a lo que no accedió la niña).

Cómo se descubrió el caso de grooming en San Rafael

En agosto de 2024, una efectivo policial brindó una charla sobre grooming, bullying y acoso escolar a los alumnos del colegio donde asiste la víctima. La actividad abrió el diálogo y permitió que otros niños contaran lo que estaba sufriendo su compañera. La uniformada fue quien luego radicó la denuncia.

Se inició un lento proceso de recuperación de datos, ya que la niña, a pedido del acusado, había borrado la información y, al enterarse de la denuncia, él hizo desaparecer su teléfono.

Poder judicial tribunales San Rafael
Un chofer de colectivo de San Rafael fue condenado a ocho meses de prisión condicional por grooming

Un chofer de colectivo de San Rafael fue condenado a ocho meses de prisión condicional por grooming

No obstante, mediante el análisis de evidencia digital disponible, los investigadores lograron reconstruir los hechos con el grado de certeza que exige una sentencia condenatoria.

Martos admitió su responsabilidad y fue condenado a ocho meses de prisión con el beneficio de la ejecución condicional, por el delito de grooming.

Además, se le impusieron reglas de conducta y fue despedido de la empresa de colectivos en la que trabajaba.

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Cornejo anunció obras en San Rafael para mejorar el riego en sectores productivos

Reunión clave por la lucha antigranizo en el Sur: "Resta definir el financiamiento"

Cornejo entregó más de 60 viviendas en el sur mendocino

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

Por qué Cornejo se opone a la autonomía municipal en San Rafael

Alfredo Cornejo en San Rafael: cuestionó la nueva carta orgánica y anunció obras de infraestructura

Heladas y granizo en zonas productivas de Mendoza: cuáles son los sectores afectados

El acusado del femicidio de Rocío Collado en San Rafael, cada vez más complicado

LO QUE SE LEE AHORA
El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

Las Más Leídas

Aysam fue denunciado por una bodega por presuntos daños patrimoniales.
Justicia de Mendoza

Fallo a favor de Aysam: desestiman la demanda millonaria de la bodega de un intendente

La Feria del Libro de Mendoza se llevará a cabo desde el 25/09 al 05/10.
Llegará a varios departamentos

Arranca la Feria del Libro de Mendoza 2025: fechas, actividades e invitados especiales

El testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada
La Matanza

Triple femicidio: el testimonio de una de las víctimas unos meses antes de ser torturada y asesinada

El fiscal del caso recurrirá a la Corte de Mendoza
Apelación

Nuevo giro en la causa por la tragedia en Cuesta de los Terneros: qué decidió el fiscal

Nuevo eliminado del Team Miranda en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue video
¿Te lo esperabas?

Nuevo eliminado del Team Miranda! en el 3° Round de La Voz Argentina: quién se fue

Te Puede Interesar

Más que un título: la DGE ofrece un secundario con oficio para conseguir un trabajo.
Educación

Más que un título: la DGE ofrece un Secundario con salida laboral garantizada

Por Natalia Mantineo
La directora del FMI se reunió con Javier Milei y dijo que la Argentina está yendo en la dirección correcta
En Nueva York

La directora del FMI dijo que la Argentina "está yendo en la dirección correcta"

Por Sitio Andino Política
Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos
Buenos Aires

Triple femicidio en Buenos Aires: quiénes son los cuatro detenidos

Por Sitio Andino Policiales