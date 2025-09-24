Condenaron a un chofer de colectivo que enviaba mensajes de contenido sexual a pasajeras adolescentes

El chofer de San Rafael fue condenado a 8 meses de prisión condicional

Entre marzo y agosto de 2024, Claudio Alberto Martos consiguió el número de teléfono de una adolescente de trece años de edad, que tomaba todos los días el colectivo que la llevaba de la escuela a su casa, en una zona rural de San Rafael (se omiten mayores datos para no revictimizarla).

Martos le solicitó el teléfono, con la excusa de pasarle los horarios de los colectivos que circulaban por la zona .

Lo que viene San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

Infraestructura hídrica Obras clave para San Rafael: nuevo acueducto y modernización del sistema de riego

Comenzó así una relación de flirteo, llegando al punto de pedirle fotos íntimas o realizar videollamadas de carácter sexual (a lo que no accedió la niña).

En agosto de 2024, una efectivo policial brindó una charla sobre grooming , bullying y acoso escolar a los alumnos del colegio donde asiste la víctima. La actividad abrió el diálogo y permitió que otros niños contaran lo que estaba sufriendo su compañera. La uniformada fue quien luego radicó la denuncia.

Se inició un lento proceso de recuperación de datos, ya que la niña, a pedido del acusado, había borrado la información y, al enterarse de la denuncia, él hizo desaparecer su teléfono.

Poder judicial tribunales San Rafael Un chofer de colectivo de San Rafael fue condenado a ocho meses de prisión condicional por grooming

No obstante, mediante el análisis de evidencia digital disponible, los investigadores lograron reconstruir los hechos con el grado de certeza que exige una sentencia condenatoria.

Martos admitió su responsabilidad y fue condenado a ocho meses de prisión con el beneficio de la ejecución condicional, por el delito de grooming.

Además, se le impusieron reglas de conducta y fue despedido de la empresa de colectivos en la que trabajaba.