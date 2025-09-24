Obras clave para San Rafael: nuevo acueducto y modernización del sistema de riego

En el mismo acto, del que participó el gobernador de la provincia, se firmó el Acta de Entrega de la obra “Acueducto Ganadero Monte Coman-La Horqueta, San Rafael-La Paz Mendoza”, por parte de la Provincia al Departamento General de Irrigación.
Sergio Marinelli, brindó detalles de la obra en San Rafael
Objetivos específicos en San Rafael
Optimizar la distribución del agua y garantizar un uso más eficiente.
Reducir las pérdidas por infiltración en el sistema.
Mejorar la gestión del riego para los usuarios.
Incorporar nuevas obras de derivación que brinden flexibilidad en la demanda de riego.
Impermeabilizar un tramo estratégico del canal, especialmente en la zona de túneles.
La concreción de esta obra impulsará la productividad agrícola en la zona al asegurar una gestión del agua más sostenible y generar beneficios directos para cientos de familias de San Rafael.
Detalles técnicos de la obra de impermeabilización del canal Seru-Civit. Cornejo y Marinelli también recorrieron un tramo del conocido canal Serú-Civit, donde se realizarán obras que contemplan la impermeabilización y la construcción de un reservorio con capacidad de 81.200 m³, lo que facilitará un riego programado y adaptado a las necesidades de los productores.
El proyecto es canalizado a través de Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial. Revestimiento: 2,6 km Reservorio: 190 mil m3 Beneficiará: 2293 ha Presupuesto oficial actualizado: $5.040.680.000 Mejor oferta: $4.473.670.982 (-11,25%).
