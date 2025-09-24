Obras clave para San Rafael: nuevo acueducto y modernización del sistema de riego

Sergio Marinelli se refirió a la obra del Proyecto de Modernización del Sistema de Riego Canal Serú Civit en San Rafael , en el marco del pronóstico de escurrimiento y la escasez del agua prevista para el futuro. Es esta la importancia de hacer obras para poder distribuir mejor, el cada vez más escaso recurso hídrico.

En el mismo acto, del que participó el gobernador de la provincia, se firmó el Acta de Entrega de la obra “Acueducto Ganadero Monte Coman-La Horqueta, San Rafael-La Paz Mendoza” , por parte de la Provincia al Departamento General de Irrigación .

Lo que viene San Rafael dio un paso clave hacia su autonomía municipal, pese a los reparos de Cornejo

El Acueducto Ganadero tiene como objetivo mejorar la infraestructura de riego y el abastecimiento hídrico para las actividades productivas en la zona, beneficiando a numerosos productores y contribuyendo al desarrollo sostenible del sector agropecuario.

La concreción de esta obra impulsará la productividad agrícola en la zona al asegurar una gestión del agua más sostenible y generar beneficios directos para cientos de familias de San Rafael.

Detalles técnicos de la obra de impermeabilización del canal Seru-Civit. Cornejo y Marinelli también recorrieron un tramo del conocido canal Serú-Civit, donde se realizarán obras que contemplan la impermeabilización y la construcción de un reservorio con capacidad de 81.200 m³, lo que facilitará un riego programado y adaptado a las necesidades de los productores.

El proyecto es canalizado a través de Fondos del Resarcimiento de la Promoción Industrial. Revestimiento: 2,6 km Reservorio: 190 mil m3 Beneficiará: 2293 ha Presupuesto oficial actualizado: $5.040.680.000 Mejor oferta: $4.473.670.982 (-11,25%).