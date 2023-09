Video: el desesperante pedido de la madre de Nataniel Guzmán

nataniel.jpg

Sin novedades en el caso, la madre de Nataniel Guzmán, Silvia Saavedra, dialogó con Sitio Andino y expresó que es una lucha "que no se termina".

"Con la madre de Sebastián Bandes y Leandro Álvarez hacemos movidas para hacer catarsis; un teatro callejero para decir la verdad de nuestro dolor. Nataniel trabaja en el Poder Judicial, por eso, hace unos días fui a la puerta para pedir que tengan una decisión política de buscarlo", expresó Saavedra.

Según Silvia Saavedra, durante el mes en el que desapareció Nataniel, también hubo otros tres pedidos de paradero. "En enero hubo cuatro desaparecidos y siempre se habla de Sebastián Bandes y de Nataniel, pero hay otro chico al que tampoco lo encontraron".

"Uno va caminando y pareciera que la impunidad es la política de Estado. Ojalá llegue el momento en el que la Justicia se haga presente. Los necesitamos; necesitamos a los policías, a los investigadores -a quienes les agradezco por siempre estar dispuestos a escucharme-, a pesar de los malos sueldos que cobran. A veces uno se enoja, pero cuando se enfría se da cuenta que el sistema no les da las herramientas mínimas para hacer su trabajo", remarcó.

En diálogo con este diario, la mujer confesó que durante las marchas trata de ser fuerte, pero "en casa me quiebro".

"Se que detrás mío hay un ejército de amigos, amigas, conocidos y hasta gente que no me conoce que está rezando, pidiendo por la aparición de Nataniel. Además tengo a todos los ángeles conmigo, que me guían y dan señales", dijo.

Durante las últimas horas, Silvia compartió un video en el que expresó que "Nataniel necesita ser encontrado".

"Hago este video para pedir la ayuda de mis amigos y los amigos de Nataniel para poder viralizar y recordar que aún sigo buscando a mi hijo. Pasaron siete meses y medio y no se sabe dónde está ni qué le ha pasado", expresó.

Silvia Saavedra, madre de Nataniel Guzmán

