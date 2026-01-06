Noelia Marzol estalla en Instagram: el polémico video de la bailarina que despertó indignación 

Un domingo de relax y sol se transformó en una batalla virtual por Instagram para la bailarina Noelia Marzol . Luego de compartir un tierno momento familiar en la pileta, los usuarios de Instagram no tardaron en cuestionar duramente su rol materno , incluso una profesional de la salud sugirió que actuó abusivamente contra su hija. Dichos que enfurecieron a Marzol.

Todo comenzó cuando la bailarina subió un clip disfrutando del agua junto a su marido, Ramiro Arias, y la pequeña Alfonsina. En las imágenes se los ve a los padres demostrándose cariño, mientras que la niña que juega a su lado, pedía atención. Con tono humorístico, Marzol filmó el momento quejándose de que la niña “no nos deja tener un momento de lujuria”. Sin embargo, sus seguidores interpretaron que la niña estaba siendo testigo de un acto que no correspondía y criticaron el momento amoroso de la pareja. Las críticas apuntaron a la crianza y la seguridad de la menor.

Los comentarios rápidamente se transformaron en una catarata de críticas. Sin embargo, fue el posteo de una psicóloga lo que encendió la furia de la bailarina. La usuaria “psiflorrodriguez” utilizó las imágenes de Marzol para hablar del sometimiento de los menores a la hipersexualización y las conductas inapropiadas por parte de los tutores responsables. Incluso promovió la consulta y promoción de la Educación Sexual Integral.

Noelia Marzol y su esposo Ramiro Arias, vivieron un divertido momento en la piscina cuando intentaban ser cariñosos el uno con el otro, pero su hija Alfonsina quería protagonismo. “Imposible tener un momento de lujuria”, escribió Noelia.

Dicho posteo fue la gota que colmó el vaso. “Voy a subir esto porque la verdad ya me tienen recontra re podrida que opinen de un video que subí sin problemas, porque sé el contexto, con toda mi familia detrás...”, arrancó. Marzol argumentó que la niña no estaba sola alrededor de la pileta, que estaba toda su familia detrás y que se encontraban mirando a la menor. Además explicó que la hija toma clases de natación desde bebé.

El descargo furioso de la bailarina en Instagram

La indignación de Noelia escaló cuando consideró la gravedad de las palabras de la profesional. La bailarina dijo que su marido estaba haciendo “burbujitas en el agua” cerca de su pecho y que bajo ningún punto de vista se trata de un presunto “abuso infantil”. “Que una licenciada esté haciendo un diagnóstico de mi hija, que esté asociado a abuso infantil por un video de 10 segundos (...) no lo voy a permitir”, exclamó. “Que una licenciada instale la idea de forma masiva que en mi casa se vive una situación de abuso infantil, me parece muy apresurado, me parece muy imprudente, me parece muy peligroso e irreal”, sentenció.

Más tarde, la misma Noelia subió capturas de comentarios que hizo la psicóloga en donde se disculpaba por haber subido un video con la imagen de su hija sin taparle el rostro a la menor. “No digas que borraste el video para cuidar la integridad de las infancias. No mientas, lo hiciste porque sabés que se te había un quilombo tremendo, porque sabés que metiste la pata feo”, cerró indignada con la presunta psicóloga.

image Las capturas de los comentarios de Instagram que encendieron la furia de Noelia Marzol

image La respuesta de la bailarina en su cuenta de Instagram no se hicieron esperar

Para cerrar la polémica, Marzol reivindicó su derecho a besar a su marido frente a sus hijos, naturalizando el amor de pareja dentro del hogar sin culpas. "Hagan terapia, no proyecten en mí", aconsejó tajante a quienes la criticaron.