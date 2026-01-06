6 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Furia en las redes

Noelia Marzol estalla en Instagram: el polémico video de la bailarina que despertó indignación

Un video familiar en la pileta desató una ola de críticas insólitas. La bailarina no se calló nada y lanzó un furioso mensaje en Instagram. ¿Qué pasó?.

Noelia Marzol estalla en Instagram: el polémico video de la bailarina que despertó indignación&nbsp;

Noelia Marzol estalla en Instagram: el polémico video de la bailarina que despertó indignación 

 Por Analía Martín

Un domingo de relax y sol se transformó en una batalla virtual por Instagram para la bailarina Noelia Marzol. Luego de compartir un tierno momento familiar en la pileta, los usuarios de Instagram no tardaron en cuestionar duramente su rol materno, incluso una profesional de la salud sugirió que actuó abusivamente contra su hija. Dichos que enfurecieron a Marzol.

Todo comenzó cuando la bailarina subió un clip disfrutando del agua junto a su marido, Ramiro Arias, y la pequeña Alfonsina. En las imágenes se los ve a los padres demostrándose cariño, mientras que la niña que juega a su lado, pedía atención. Con tono humorístico, Marzol filmó el momento quejándose de que la niña “no nos deja tener un momento de lujuria”. Sin embargo, sus seguidores interpretaron que la niña estaba siendo testigo de un acto que no correspondía y criticaron el momento amoroso de la pareja. Las críticas apuntaron a la crianza y la seguridad de la menor.

Lee además
Por primera vez el chef Christian Petersen habló de su salud tras recibir el alta médica
Conmoción y alivio

Por primera vez, el chef Christian Petersen habló de su salud tras recibir el alta médica
Tan Biónica regresa a Mendoza: cuánto cuestan las entradas y cómo adquirirlas.
Show

Tan Biónica regresa a Mendoza: cuánto cuestan las entradas y cómo adquirirlas
Embed
@minutoneuquenshow

Noelia Marzol y su esposo Ramiro Arias, vivieron un divertido momento en la piscina cuando intentaban ser cariñosos el uno con el otro, pero su hija Alfonsina quería protagonismo. “Imposible tener un momento de lujuria”, escribió Noelia.

sonido original - Minuto Neuquén Show

La acusación viral y la defensa de la madre

Los comentarios rápidamente se transformaron en una catarata de críticas. Sin embargo, fue el posteo de una psicóloga lo que encendió la furia de la bailarina. La usuaria “psiflorrodriguez” utilizó las imágenes de Marzol para hablar del sometimiento de los menores a la hipersexualización y las conductas inapropiadas por parte de los tutores responsables. Incluso promovió la consulta y promoción de la Educación Sexual Integral.

Dicho posteo fue la gota que colmó el vaso. “Voy a subir esto porque la verdad ya me tienen recontra re podrida que opinen de un video que subí sin problemas, porque sé el contexto, con toda mi familia detrás...”, arrancó. Marzol argumentó que la niña no estaba sola alrededor de la pileta, que estaba toda su familia detrás y que se encontraban mirando a la menor. Además explicó que la hija toma clases de natación desde bebé.

El descargo furioso de la bailarina en Instagram

La indignación de Noelia escaló cuando consideró la gravedad de las palabras de la profesional. La bailarina dijo que su marido estaba haciendo “burbujitas en el agua” cerca de su pecho y que bajo ningún punto de vista se trata de un presunto “abuso infantil”. “Que una licenciada esté haciendo un diagnóstico de mi hija, que esté asociado a abuso infantil por un video de 10 segundos (...) no lo voy a permitir”, exclamó. “Que una licenciada instale la idea de forma masiva que en mi casa se vive una situación de abuso infantil, me parece muy apresurado, me parece muy imprudente, me parece muy peligroso e irreal”, sentenció.

Embed

Más tarde, la misma Noelia subió capturas de comentarios que hizo la psicóloga en donde se disculpaba por haber subido un video con la imagen de su hija sin taparle el rostro a la menor. “No digas que borraste el video para cuidar la integridad de las infancias. No mientas, lo hiciste porque sabés que se te había un quilombo tremendo, porque sabés que metiste la pata feo”, cerró indignada con la presunta psicóloga.

image
Las capturas de los comentarios de Instagram que encendieron la furia de Noelia Marzol

Las capturas de los comentarios de Instagram que encendieron la furia de Noelia Marzol

image
La respuesta de la bailarina en su cuenta de Instagram no se hicieron esperar

La respuesta de la bailarina en su cuenta de Instagram no se hicieron esperar

Para cerrar la polémica, Marzol reivindicó su derecho a besar a su marido frente a sus hijos, naturalizando el amor de pareja dentro del hogar sin culpas. "Hagan terapia, no proyecten en mí", aconsejó tajante a quienes la criticaron.

Temas
Seguí leyendo

Damián Betular perdió la paciencia y se la pudrió a los famosos del balcón en MasterChef Celebrity

Sorpresa total en MasterChef Celebrity: una favorita del público quedó eliminada

Luzu TV desembarca en Pinamar: conocé el exclusivo estudio de playa

Tan Biónica regresa a las instalaciones del Teatro Griego Frank Romero Day

¿Romance en MasterChef Celebrity?: se supo cuál es el apodo que Ian Lucas le dice a Evangelina Anderson

MasterChef Celebrity: medallas, sorpresas y quién quedó al borde de la eliminación

MasterChef Celebrity tomó una drástica decisión con La Joaqui que dejó sin palabras a todos

Dolor en el espectáculo: murió Pablo Lago, autor de la serie Lalola

LO QUE SE LEE AHORA
Sorpresa total en MasterChef Celebrity: una favorita del público quedó eliminada
Triste despedida

Sorpresa total en MasterChef Celebrity: una favorita del público quedó eliminada

Las Más Leídas

Sigue el calor en Mendoza este martes. Conocé el pronóstico del tiempo.
El clima

Calor, Zonda y tormentas: el pronóstico del tiempo para este martes 6 de enero en Mendoza

El piloto mendocino continúa con pronóstico reservado y su estado de salud es delicado
Tras 17 días de internación en Mendoza

Juan Cruz Yacopini fue trasladado a Buenos Aires y su estado de salud sigue siendo delicado

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores
Atención conductores

Tras las cuatro horas de demoras para cruzar a Chile, se normaliza el tránsito en el Paso Los Libertadores

Las fuerzas de seguridad encontraron el cadáver de la mujer desaparecida. video
Investigan las causas

Malargüe: tras diez días de búsqueda, hallaron sin vida a Emma Rosa Guajardo en un campo

Guaymallén: personal de Policía Científica y la Fiscalía de Homicidios trabaja en el lugar de los hechos.
Investigación

Guaymallén: encontraron el cuerpo de una mujer en el interior de una acequia