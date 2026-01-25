Habilitaron la Ruta Nacional 7 tras un corte preventivo por intensas lluvias en alta montaña

Hasta que descienda el caudal de agua y se realicen las tareas de despeje, el tránsito permanecerá interrumpido

El corte preventivo se dispuso tras la ruptura de una descarga aluvional, que provocó el arrastre de material sobre la calzada, generando riesgo para la circulación vehicular. Alrededor de las 18.40, la Ruta quedó habilitada en ambos sentidos pero solicitaron circular con extrema precaución.

corte, ruta 7, mendoza El corte preventivo se dispuso tras la ruptura de una descarga aluvional Por estas horas, la provincia de Mendoza atraviesa una jornada de marcada inestabilidad climática, con tormentas de intensidad moderada a severa, probabilidad de caída de granizo en algunos sectores y vientos fuertes. Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja, por lo que se recomienda extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios.

image Por estas horas, la provincia de Mendoza atraviesa una jornada de marcada inestabilidad climática El pronóstico del tiempo extendido para la provincia de Mendoza Lunes 26 de enero: parcialmente nublado, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Máxima: 33°C | Mínima: 23°C.

Martes 27 de enero: jornada calurosa, con nubosidad variable y vientos leves del noreste. Se prevén tormentas aisladas hacia la noche. Máxima: 35°C | Mínima: 20°C.

Miércoles 28 de enero: continuará el calor, con cielo variable, vientos leves del este y tormentas aisladas nocturnas. Máxima: 35°C | Mínima: 21°C. Cuál es el estado de las rutas en Mendoza Ruta Provincial 52 : cortada en el tramo asfaltado hacia Villavicencio (Las Heras) por deslaves .

Ruta Provincial 150 : máquinas trabajan en el despeje del puente alcantarilla de carga pesada , por lo que se solicita circular con extrema precaución.

Ruta Provincial 173 : transitable con precaución en badenes , tanto en el acceso a Los Reyunos (San Rafael) como en el tramo asfaltado rumbo a Valle Grande .

Ruta Provincial 13: intransitable desde barrio El Sol hasta Uspallata.