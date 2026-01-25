Enlazados: cuando la edad no es un límite para acceder a un empleo en Mendoza

En un mercado laboral cambiante, acceder a un empleo después de los 40 no siempre es sencillo. Frente a esa realidad, el programa Enlazados , impulsado por el Gobierno de Mendoza , como una herramienta clave para mejorar la empleabilidad , articular con empresas y generar trabajo genuino .

Durante una entrevista con SITIO ANDINO , la subsecretaria de Empleo y Capacitación , Emilce Vega Espinoza , trazó un balance del impacto que tuvo Enlazados durante 2025 y explicó por qué las personas mayores de cuarenta ocupan hoy un lugar central dentro del programa.

“Durante el 2025 se generaron 8.400 puestos de trabajo , que se suman al recorrido que venimos teniendo desde que el programa inició en 2021 . En total, 36.400 personas consiguieron empleo a través de Enlazados ”, detalló la socióloga, cuya subsecretaría se encuentra en la órbita del Ministerio de Producción .

Dentro de ese universo, los datos revelan una realidad que interpela directamente al mercado laboral: el 28,1% de quienes accedieron a un empleo formal mediante el programa son mayores de 40 años , lo que equivale a unas 10.250 personas . “Son personas que históricamente han pasado por el programa. Y si miramos la actualidad, hoy hay 849 personas mayores de 40 que están participando activamente de Enlazados ”, precisó Vega Espinoza.

Actualmente, el programa cuenta con 2.359 personas que continúan cobrando el beneficio. “Es importante aclarar que la Provincia paga el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil durante un período determinado, pero muchas de esas personas continúan luego con la relación laboral formal una vez finalizado el aporte estatal”, explicó la subsecretaria. En ese sentido, remarcó que Enlazados no es solo un subsidio, sino una herramienta de inserción real al empleo registrado.

empleo de mendoza.jpg Enlazados generó más de 36.400 empleos formales en Mendoza desde su creación en 2021.

Otros indicadores oficiales dan cuenta de que los grupos más afectados por la desocupación siguen siendo los jóvenes y las personas mayores de 40 años. “Hoy, casi el 36% de quienes participan del programa tienen más de cuarenta. Esto tiene que ver con un fenómeno de edad extendida. El imaginario colectivo decía que a los cuarenta uno ya tenía la vida resuelta: casa, trabajo estable, carrera definida. Y eso ya no funciona así”, reflexionó Vega Espinoza.

En el caso de los jóvenes, el gobernador Alfredo Cornejo intentó incorporar a la reforma laboral que promueve Nación una iniciativa para abordar esta problemática. "Propusimos un proyecto que hasta aquí no ha sido tenido en cuenta por el Gobierno, que es el de empleo joven", expresó. "Pero vamos a tratar de que en el Congreso lo escuchen también los legisladores". El plan es que el proyecto sea tratado en el Senado como propuesta de los legisladores mendocinos.

Dicha iniciativa propone que los nuevos empleos para jóvenes de hasta 30 años queden exentos, durante el primer año, del pago de contribuciones patronales y de aportes sindicales, siempre bajo la condición de que el empleador garantice luego la continuidad del trabajador en condiciones estables y registradas formalmente.

Cuáles son las demandas laborales en Mendoza

“La vida laboral se volvió mucho más dinámica", señala la funcionaria. "Nadie imagina hoy estar treinta años en el mismo puesto. Las personas se reconvierten, se forman nuevamente, cambian de rubro. Y en ese proceso, quienes tienen más de cuarenta muchas veces cuentan con una base sólida de formación o experiencia, que es muy valorada por las empresas”, agregó.

En la actualidad, los perfiles más buscados están vinculados a la metalmecánica, la economía del conocimiento, la gastronomía y el turismo. “Hoy está claro que la formación permanente y las habilidades blandas son clave. Las empresas valoran mucho a las personas que pueden adaptarse, que atraviesan una reconversión laboral con flexibilidad. Ahí, los mayores de cuarenta tienen una estrategia interesante”, sostuvo.

empleo privado Casi el 30% de las personas que accedieron a Enlazados son mayores de 40 años.

También destacó el peso de los oficios en el mercado laboral actual. “Un electricista, un gasista, un plomero con oficio y experiencia es un perfil altamente demandado. Esa especialización sigue siendo fundamental para la economía real”, afirmó.

Enlazados está abierto a personas de 18 a 60 años en el caso de mujeres y hasta 65 años en hombres.

“Las herramientas tienen ajustes permanentes. Tenemos un diálogo constante con las cámaras empresariales y vamos modificando los programas según las necesidades del mercado. Esa capacidad de adaptación es una de las fortalezas de la política de empleo en Mendoza”, subrayó.

El rostro humano del programa Enlazados

Detrás de los números y los porcentajes, Enlazados tiene historias concretas. Una de ellas es la de Gerardo Sebastián Jofré, de 39 años, quien actualmente trabaja en la empresa Knight Piésold Argentina Consultores SA, una firma de consultoría global dedicada la prestación de servicios especializados a los sectores de minería, energía, recursos hídricos e infraestructura.

Antes de ingresar al programa, Gerardo se desempeñaba en el área de logística de una empresa de transporte. “Cuando entré a la compañía me ofrecieron ser parte del programa y acepté”, contó. Ingresó a Enlazados en noviembre de 2025 y hoy continúa trabajando como controlador de documentos, un puesto para el que ya contaba con experiencia.

knight piesold Gerardo Sebastián Jofré trabaja en Knight Piésold Argentina como controlador de documentos. Foto: Gentileza Knight Piésold.

“La adaptación fue buena. Tengo más de cinco años de experiencia en el puesto y el ambiente laboral es muy bueno”, relató con sencillez. Sin grandes discursos, su testimonio refleja algo que muchas veces no aparece en las estadísticas: la tranquilidad que brinda un empleo formal y sostenido.

En su vida cotidiana, el cambio fue concreto. “Es bastante más cómodo, porque ahora trabajo más cerca de casa. Antes viajaba 50 kilómetros todos los días, ida y vuelta”, explicó. Menos horas en la ruta, más tiempo para la vida personal y familiar.

Gerardo también mira hacia adelante con esperanza. “Tenemos muchas expectativas de continuidad, porque nos han informado que se vienen nuevos proyectos”, señaló. Y dejó un mensaje simple, pero potente, para quienes dudan: “El no ya lo tenés. Hay que ir a buscar el sí. Nunca es tarde para empezar de nuevo”.

Enlace 2.0 ofrece cursos virtuales, gratuitos y certificados para mejorar la empleabilidad

El Ministerio de Producción de Mendoza mantiene abiertas las inscripciones a Enlace 2.0, una plataforma de capacitación virtual gratuita que ofrece cursos certificados orientados a fortalecer habilidades laborales y productivas. La propuesta está disponible de forma mensual y apunta a mejorar la empleabilidad en toda la provincia.

empleo desempleo Metalmecánica, turismo, gastronomía y economía del conocimiento concentran la mayor demanda laboral.

Los cursos incluyen contenidos interactivos, simuladores y evaluaciones, con foco en la aplicación práctica de los conocimientos. Todas las capacitaciones cuentan con certificación oficial, lo que permite acreditar los saberes adquiridos y fortalecer los perfiles laborales de quienes completan los trayectos formativos.

Oferta formativa disponible en Enlace 2.0:

Por el momento, Enlace 2.0 cuenta con un catálogo de 10 propuestas formativas orientadas a distintos perfiles:

Alfabetización digital

Empleabilidad

Aprendizaje en trabajos rurales

Atención al público

Operación de cajas

Gestión de depósitos

Operación de drones para tareas agrícolas

Gestión de reuniones y elaboración de informes

Marketing digital

Operador de tractores

En cuanto a la modalidad de acceso, la plataforma está disponible para personas mayores de 18 años residentes en Mendoza, sin necesidad de inscripción previa. Cada mes se habilitan nuevas cohortes, lo que permite ingresar al sitio del Ministerio, explorar el catálogo de cursos y comenzar la capacitación de manera inmediata.

De esta forma, los programas Enlace y Enlazados se presentan como una política pública que combina datos, gestión y personas, poniendo el foco en quienes suelen quedar al margen del mercado laboral. En una provincia donde el trabajo sigue siendo una de las principales preocupaciones sociales, el programa busca demostrar que la edad no es un límite, sino una experiencia que puede sumar valor.

Las personas interesadas en participar del programa Enlazados pueden ingresar a este link . Quienes deseen inscribirse a los cursos gratuitos de Enlace 2.0, pueden hacer click aquí.