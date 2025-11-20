20 de noviembre de 2025
Empleo: aplican modificaciones al Programa Enlace para mejorar la inserción laboral

El Ministerio de Producción anunció cambios clave en el programa Enlace. El plan incorpora aumentos de aportes y procesos ágiles. Todos los detalles, aquí.

Por Sitio Andino Sociedad

El Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, oficializó la actualización normativa del programa Enlace (Entrenamiento Laboral Certificado) mediante el Decreto Reglamentario 2496. Así, introduce cambios sustanciales destinados a mejorar la inserción laboral, la profesionalización del capital humano y la articulación público–privada.

Desde su puesta en marcha, Enlace se convirtió en una de las herramientas más valoradas por empresas mendocinas para entrenar personal y detectar perfiles laborales. En este contexto, el Gobierno provincial apuntó a modernizar el programa para adecuarlo a las nuevas dinámicas del mercado laboral y fortalecer su funcionamiento en todo el territorio.

Aumentos en los aportes y nuevas responsabilidades

Entre las modificaciones más relevantes dispuestas por el decreto, se destaca un incremento significativo de los aportes, tanto del Estado provincial como de las empresas participantes.

Los nuevos valores alcanzan hasta el 85% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para los primeros cuatro meses de entrenamiento, con el objetivo de que el programa resulte más competitivo y atractivo.

En caso de prórroga —que puede extender la práctica tres meses adicionales— el incentivo económico será cubierto en partes iguales: 50% por el Gobierno de Mendoza y 50% por la empresa que oficia como responsable del proyecto.

Asimismo, se fortalecieron las responsabilidades de cada actor, se establecieron plazos específicos para los procesos y se implementaron mejoras en la trazabilidad y seguimiento, una de las demandas más frecuentes del sector privado.

trabajo adolescente joven adulto emprendedor freelance empleo 1.jpg
Enlace se convirtió en una de las herramientas más valoradas por empresas mendocinas para entrenar personal y detectar perfiles laborales.

Mayor articulación con empresas y municipios

Otra de las mejoras centrales del decreto es el refuerzo de la articulación con el sector privado y con las oficinas de empleo municipales, lo que permitirá optimizar la selección de participantes, agilizar aprobaciones y mejorar la calidad de los entrenamientos.

La Subsecretaría de Empleo y Capacitación destacó que la actualización fue elaborada junto a cámaras empresarias, pymes, instituciones formativas y empleadores, con el fin de “hacer de Enlace una herramienta moderna, competitiva y alineada con las necesidades reales de las empresas mendocinas y de quienes buscan mejorar su empleabilidad”.

Duración, carga horaria y funcionamiento del programa

El programa Enlace mantiene un esquema de funcionamiento claro y estandarizado:

  • Duración: 4 meses, con posibilidad de prórroga por 3 meses adicionales.

  • Carga horaria: hasta 20 horas semanales, distribuidas en 4 o 5 horas diarias.

  • Días habilitados: lunes a viernes entre 5 y 23, sábados de 5 a 14.

  • Incentivo económico: equivalente hasta 85% del SMVM durante los primeros cuatro meses.

Estas condiciones buscan garantizar entrenamientos accesibles, compatibles con distintas dinámicas laborales y orientados a mejorar las oportunidades de inserción.

Un programa consolidado en la formación para el trabajo

Desde el Gobierno provincial subrayaron que esta actualización reafirma el compromiso con la formación para el empleo, destacando que Enlace ya permitió que miles de mendocinos accedan a entrenamientos laborales y a oportunidades concretas dentro del mercado formal.

El nuevo decreto apunta a consolidar un programa ágil, transparente y alineado con las necesidades del entramado productivo mendocino, en un contexto donde la capacitación y el entrenamiento continúan siendo claves para mejorar la empleabilidad y promover el desarrollo económico.

decreto 2496 programa enlace

