25 de enero: origen y por qué se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico

Cada 25 de enero se conmemora en Argentina el Día Nacional del Reportero Gráfico, una fecha que rinde homenaje a la labor del fotoperiodismo y mantiene viva la memoria de José Luis Cabezas. La efeméride recuerda uno de los crímenes más emblemáticos contra la libertad de prensa en el país y su impacto en la sociedad.

Día Nacional de Reportero Gráfico: por qué se conmemora el 25 de enero La efeméride fue instituida por la Ley 24.876, sancionada en septiembre de 1997, como una forma de reconocer el trabajo de los reporteros gráficos y, al mismo tiempo, denunciar la violencia ejercida contra quienes informan. Bajo el lema “No se olviden de Cabezas ”, el colectivo de fotógrafos y periodistas reafirma cada año el reclamo de justicia y memoria.

José Luis Cabezas trabajaba como fotógrafo para Editorial Perfil y cubría la temporada de verano en Pinamar cuando, en 1996, tomó la primera fotografía publicada del empresario Alfredo Yabrán, un personaje poderoso y hasta entonces invisible para la opinión pública.

José Luis Cabezas A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, hoy se recuerda el Día Nacional del Reportero Gráfico. Un año después, en la madrugada del 25 de enero de 1997, Cabezas fue secuestrado tras salir de una fiesta, trasladado a General Madariaga y asesinado. Su cuerpo apareció dentro de un automóvil incendiado, con signos de violencia. La investigación judicial determinó que el crimen fue planificado.

En 1998, la Justicia ordenó la captura de Alfredo Yabrán como autor intelectual del asesinato, pero el empresario se suicidó cuando iba a ser detenido. En el juicio oral y público fueron condenados a prisión perpetua el jefe de custodia de Yabrán, Gregorio Ríos, el comisario Alberto Gómez y los integrantes de la banda conocida como “Los Horneros”, junto a policías que participaron en la liberación de la zona. Con el paso de los años, todos los condenados recuperaron la libertad tras recibir distintos beneficios, un hecho que continúa generando debate y reclamos de justicia.