25 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Efemérides nacional

25 de enero: origen y por qué se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico

Como cada 25 de enero, en Argentina se conmemora el Día del Reportero Gráfico, una fecha que recuerda el asesinato de José Luis Cabezas.

25 de enero: origen y por qué se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico

25 de enero: origen y por qué se conmemora el Día Nacional del Reportero Gráfico

Foto: ARGRA Mendoza - Alf Ponce Mercado
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 25 de enero se conmemora en Argentina el Día Nacional del Reportero Gráfico, una fecha que rinde homenaje a la labor del fotoperiodismo y mantiene viva la memoria de José Luis Cabezas. La efeméride recuerda uno de los crímenes más emblemáticos contra la libertad de prensa en el país y su impacto en la sociedad.

Día Nacional de Reportero Gráfico: por qué se conmemora el 25 de enero

La efeméride fue instituida por la Ley 24.876, sancionada en septiembre de 1997, como una forma de reconocer el trabajo de los reporteros gráficos y, al mismo tiempo, denunciar la violencia ejercida contra quienes informan. Bajo el lema “No se olviden de Cabezas ”, el colectivo de fotógrafos y periodistas reafirma cada año el reclamo de justicia y memoria.

Lee además
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 25 de enero video
streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 25 de enero
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 24 de enero video
Streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 24 de enero

José Luis Cabezas trabajaba como fotógrafo para Editorial Perfil y cubría la temporada de verano en Pinamar cuando, en 1996, tomó la primera fotografía publicada del empresario Alfredo Yabrán, un personaje poderoso y hasta entonces invisible para la opinión pública.

José Luis Cabezas
A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, hoy se recuerda el Día Nacional del Reportero Gráfico.

A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas, hoy se recuerda el Día Nacional del Reportero Gráfico.

Un año después, en la madrugada del 25 de enero de 1997, Cabezas fue secuestrado tras salir de una fiesta, trasladado a General Madariaga y asesinado. Su cuerpo apareció dentro de un automóvil incendiado, con signos de violencia. La investigación judicial determinó que el crimen fue planificado.

En 1998, la Justicia ordenó la captura de Alfredo Yabrán como autor intelectual del asesinato, pero el empresario se suicidó cuando iba a ser detenido. En el juicio oral y público fueron condenados a prisión perpetua el jefe de custodia de Yabrán, Gregorio Ríos, el comisario Alberto Gómez y los integrantes de la banda conocida como “Los Horneros”, junto a policías que participaron en la liberación de la zona.

Con el paso de los años, todos los condenados recuperaron la libertad tras recibir distintos beneficios, un hecho que continúa generando debate y reclamos de justicia.

Temas
Seguí leyendo

Día Internacional de la Educación: por qué se celebra hoy, 24 de enero

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 22 de enero

Día Internacional del Abrazo: historia y significado del 21 de enero

Blue Monday: por qué aseguran que este lunes 19 de enero es el "día más triste del año"

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 18 de enero

Día Mundial de la Religión: por qué se celebra hoy, 18 de enero

A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, un caso con más dudas que respuestas

Junín, 167 años de historia: cómo nació uno de los departamentos del Este mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Las Más Leídas

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo
Violencia en Perdriel

Tragedia en un cumpleaños: asesinaron a un hombre tras una discusión en Luján de Cuyo

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata
Circular con precaución

Tormenta en alta montaña: colapsó un puente de la ruta nacional 149 en Uspallata

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael.
Fiesta en el Chacho Santa Cruz

Azul Antolinez es la nueva reina de la Vendimia 2026 de San Rafael

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares
No puede salir de Chile

Un mendocino fue detenido en Los Libertadores por contrabandear más de 20 mil dólares

Comprar ropa por kilo, una propuesta que crece entre importaciones y salarios ajustados
¿NUEVOS HÁBITOS?

Comprar ropa por kilo en Mendoza, una propuesta que crece entre importaciones y salarios ajustados