25 de enero de 2026
Plan Provincial de Alfabetización

La DGE distribuirá más de 100.000 libros en escuelas primarias al inicio del ciclo lectivo 2026

La medida implica una inversión superior a los 723 millones de pesos y beneficiará a estudiantes de escuelas primarias de gestión estatal y privada en toda la provincia.

La DGE consolida una estrategia integral de acompañamiento pedagógico

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que, para el ciclo lectivo 2026, se planificó por primera vez la compra de 28.500 libros de lectura destinados a estudiantes de tercer grado, junto con 2.000 guías para docentes. El objetivo es fortalecer las trayectorias escolares y consolidar los procesos de alfabetización.

El material seleccionado se titula Leemos y escribimos textos: los chicos descubren el mundo, de las autoras Ana María Borzone, Rocío Navarro y Josefina Manrique Díaz, y acompañará a los alumnos en el marco del Plan Provincial de Alfabetización, orientado a mejorar el desarrollo de la lectura y la escritura.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó que con esta iniciativa se completa la entrega de libros en el primer ciclo de la educación primaria. "Por primera vez, la Provincia adquirió libros para tercer grado, decisión que tiene como objetivo fortalecer la alfabetización en el cierre del primer ciclo del Nivel Primario. Es de gran importancia adquirir estos libros, ya que se garantiza, por un lado, el trabajo sostenido de aprendizaje en lectura y escritura", afirmó.

Será en el marco del Plan Provincial de Alfabetización, orientado a mejorar el desarrollo de la lectura y la escritura

En ese sentido, Ferrari agregó: "Consideramos que, con el trabajo sostenido en cada uno de los grados con estos libros, los niños y niñas van a obtener los aprendizajes que se requieren para pasar al segundo ciclo en niveles óptimos de lectura y escritura".

Desde el gobierno escolar destacaron que la inversión total asciende a 723.466.270 millones de pesos, y tendrá impacto en todos los estudiantes de sala de 5 años y de 1°, 2° y 3° grado, tanto de escuelas públicas de gestión estatal como privadas. Cada alumno recibirá un libro para trabajar durante todo el ciclo lectivo 2026, los cuales serán entregados entre febrero y marzo.

Desarrollo y acompañamiento con inversión en los procesos de aprendizaje

La DGE entregará durante el ciclo lectivo 2026 un total de 103.468 libros destinados a sala de 5 años y a los tres primeros grados del nivel primario.

La cantidad de libros y la inversión prevista para el próximo ciclo lectivo es la siguiente:

  • Klofky 1: destinado a niños y niñas de sala de 5 años. Se distribuirán 17.445 libros, con una inversión de 155.260.500 millones de pesos.

  • Klofky 2: para estudiantes de 1° grado. Se entregarán 23.100 libros, con una inversión de 251.790.000 millones de pesos.

  • Vamos a leer: para niños y niñas de 2° grado. Se distribuirán 32.423 libros, con una inversión de 75.765.770 millones de pesos.

  • Leemos y escribimos textos: los chicos descubren el mundo: destinado a 3° grado. Se entregarán 28.500 libros y 2.000 guías docentes, con una inversión de 240.650.000 millones de pesos.

Con esta política educativa, la DGE consolida una estrategia integral de acompañamiento pedagógico que apuesta a garantizar igualdad de oportunidades y aprendizajes sólidos en los primeros años de la escolaridad.

