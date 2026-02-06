6 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Inversión histórica

Nueva flota municipal en Maipú: inversión histórica en camiones y maquinaria

Maipú incorporó nueva maquinaria y vehículos para reforzar la limpieza y la recolección de residuos. Se trata de la mayor inversión en su historia.

Nueva flota municipal en Maipú: inversión histórica en camiones y maquinaria
Nueva flota municipal en Maipú: inversión histórica en camiones y maquinaria Foto: Mun. de Maipú
Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Maipú concretó una inversión histórica en maquinaria y vehículos, la más importante en materia de equipamiento de trabajo del departamento. La medida busca fortalecer los servicios urbanos y dar respuesta a demandas cotidianas de los vecinos.

6 febrero - Maipú inversión - Maquinaria

Maipú reforzó su flota municipal: de qué se trata

El objetivo central de esta incorporación es mejorar la capacidad operativa del Municipio y optimizar tareas esenciales como la limpieza, el mantenimiento y la prestación de servicios públicos en distintos puntos del departamento.

Lee además
Más de 10 mil vecinos y vecinas de Maipú se involucraron en el Presupuesto Participativo.
proyectos para la comunidad

Más de 10 mil vecinos se involucraron en el Presupuesto Participativo de Maipú
Un hombre murió tras ser aplastado por un tractor en Maipú (Foto ilustrativa)
Impactante

Un hombre murió tras ser aplastado por un tractor en Maipú
6 febrero - Maipú inversión - Maquinaria

En ese marco, la comuna amplió su parque automotor con la compra de nuevas unidades destinadas a distintas áreas municipales. El equipamiento adquirido incluye tres palas articuladas, una topadora a oruga, doce camiones livianos, nueve camiones recolectores de residuos y dos camiones desobstructores.

6 febrero - Maipú inversión - Maquinaria

Con esta flota renovada, Maipú podrá reforzar trabajos urbanos clave como la recolección de residuos, la limpieza de cauces fluviales y cloacales, además de tareas de excavación, nivelación de terrenos, movimiento de materiales y apertura de calles. También permitirá brindar apoyo operativo a distintas dependencias municipales.

Temas
Seguí leyendo

Maipú celebró su Vendimia con una fiesta popular y eligió a Julieta Crespi como su reina 2026

Maipú se prepara para vivir su Fiesta de la Vendimia, "El legado de nuestra historia"

Violenta pelea con armas blancas en Maipú: hay un detenido

Tras el temporal, Maipú activó un operativo integral de prevención en todo el departamento

Trágica muerte de un hombre en un barrio de Maipú

Maipú: lo buscaban por varios asaltos y le hallaron un acopio de autopartes

Elecciones 2026: la candidata que se bajó, el rechazo a un planteo del PJ y las listas en suspenso

Elecciones legislativas 2026: habilitan el padrón electoral en estos municipios de Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Presentaron a las candidatas de la provincia a reina de adulto mayor.
Fiesta de la Vendimia Adulto Mayor

La Municipalidad de Mendoza presentó a las candidatas provinciales a Reina de Personas Mayores

Las Más Leídas

La reina departamental, Virginia Gómez sufrió destrato en un programa radial mendocino. 
este jueves

Por qué reinas nacionales enviaron un comunicado que encendió polémica entorno a la Vendimia en Mendoza

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras
Fue destruida

Carne sin control y en mal estado: secuestran 300 kilos en Las Heras

Walter Bento, a horas de conocer la pena que deberá cumplir.  video
seguí en vivo la audiencia de cesura

Pidieron que Walter Bento sea condenado a 18 años de cárcel por delitos de corrupción

El Quini 6 acumula un pozo impactante de $15.800 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Quini 6 acumula un pozo impactante de $15.800 millones: cuándo es el sorteo y cómo jugar

Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento
El pedido de la Fiscalía

Cuántos años de prisión podrían recibir los cómplices de Walter Bento