Nueva flota municipal en Maipú: inversión histórica en camiones y maquinaria

La Municipalidad de Maipú concretó una inversión histórica en maquinaria y vehículos, la más importante en materia de equipamiento de trabajo del departamento. La medida busca fortalecer los servicios urbanos y dar respuesta a demandas cotidianas de los vecinos.

6 febrero - Maipú inversión - Maquinaria Foto: Mun. de Maipú Maipú reforzó su flota municipal: de qué se trata El objetivo central de esta incorporación es mejorar la capacidad operativa del Municipio y optimizar tareas esenciales como la limpieza, el mantenimiento y la prestación de servicios públicos en distintos puntos del departamento.

6 febrero - Maipú inversión - Maquinaria Foto: Mun. de Maipú En ese marco, la comuna amplió su parque automotor con la compra de nuevas unidades destinadas a distintas áreas municipales. El equipamiento adquirido incluye tres palas articuladas, una topadora a oruga, doce camiones livianos, nueve camiones recolectores de residuos y dos camiones desobstructores.

6 febrero - Maipú inversión - Maquinaria Foto: Mun. de Maipú Con esta flota renovada, Maipú podrá reforzar trabajos urbanos clave como la recolección de residuos, la limpieza de cauces fluviales y cloacales, además de tareas de excavación, nivelación de terrenos, movimiento de materiales y apertura de calles. También permitirá brindar apoyo operativo a distintas dependencias municipales.

