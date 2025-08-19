Impacto Regional

Obras conjuntas: Guaymallén y AYSAM transforman la infraestructura vial y de saneamiento

El Municipio de Guaymallén y AYSAM firmaron convenios para la recuperación de arterias estratégicas y la reparación del colector Humberto Primo

Humberto Mingorance y Marcos Calvente firman el acuerdo en Guaymallén.

El primer acuerdo corresponde a la recuperación integral de la calle San Francisco del Monte, en el tramo que va desde Ponce hasta el límite Este. Se trata de una arteria estratégica para Guaymallén, Maipú y Godoy Cruz, cuyo financiamiento superará los $744 millones entre 2025 y 2026. En este esquema, Aysam aportará los costos básicos y las actualizaciones de precios, mientras que la Municipalidad de Guaymallén licitará, ejecutará y certificará los trabajos.

Con las listas confirmadas, ya están definidos los candidatos para las elecciones 2025.
Elecciones 2025: estos son los candidatos en el Primer Distrito Electoral
Marcos Calvente lanzó el programa Impulsamos Guaymallén.
Canales de asesoramiento personalizados

"Impulsamos Guaymallén": el plan que convierte al departamento en un polo atractivo para invertir

El segundo convenio refiere a la obra de mejoramiento de la calle 2 de Mayo y la reparación de Severo del Castillo, en Puente de Hierro, una zona castigada durante décadas por los desbordes del Colector Humberto Primo. Allí, Aysam se encargará de las tareas sobre el colector, mientras que el Municipio ejecutará las mejoras urbanas vinculadas a veredas, calzada, alumbrado y drenajes.

image

Dos obras públicas: trabajo coordinado

Al referirse a la magnitud del proyecto sobre San Francisco del Monte, el intendente Marcos Calvente subrayó: “Estamos en el corazón de una intervención integral largamente esperada, no solo por los vecinos de Guaymallén, sino también por productores e industriales de Maipú y Godoy Cruz. Hablamos de más de 1.200 metros lineales, con una inversión superior a los 2.500 millones de pesos, en una obra donde confluyen cinco entidades: Guaymallén, Maipú, Irrigación, Vialidad y Aysam. Hemos firmado un convenio marco que asegura la participación de cada organismo en el proyecto y hoy, con Aysam, definimos la mecánica de financiamiento que permitirá que los recursos invertidos por el Municipio en infraestructura específica de saneamiento sean devueltos por la empresa. Es una manera ordenada y eficiente de garantizar que las obras avancen sin demoras”.

Respecto a la situación de la calle 2 de Mayo y Severo del Castillo, Calvente agregó: “Estamos hablando de una zona que ha sufrido durante años las consecuencias de un colector saturado, que recibe aportes indebidos de desagües pluviales. Esa mala praxis de conexiones ilegales termina sedimentando los caños y generando desbordes que afectan la vida diaria de los vecinos. Hoy se están ejecutando cámaras de inspección y trabajos de limpieza por parte de una empresa brasilera especializada. Una vez finalizadas esas tareas, junto a Aysam encararemos la recuperación urbana integral de la calzada, las veredas y los servicios, para devolverle a esta zona la calidad urbana que merece. Es un paso decisivo para solucionar un problema que afecta a más de 600 mil personas en Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján”.

image

Por su parte, el presidente de Aysam, Humberto Mingorance, valoró la modalidad de trabajo conjunto: “Hoy concretamos dos convenios muy importantes. El primero, en calle San Francisco del Monte, donde coincidimos varios organismos del Estado —Irrigación, Vialidad, Maipú, Guaymallén y Aysam— para aportar cada uno lo que corresponde y lograr una obra integral. Desde Aysam ya destinamos los fondos al Municipio de Guaymallén para que solvente los gastos en materia de agua y saneamiento, y el mismo esquema seguirán los demás entes. Es una forma inteligente de administrar los recursos públicos: sentarnos todos a la mesa, coordinar y ejecutar en conjunto”.

Mingorance también destacó el convenio por 2 de Mayo y Severo del Castillo:

“Los vecinos de esa zona saben que se está haciendo un trabajo enorme, que hacía décadas no se encaraba. Es cierto que las obras generan molestias, pero queremos compensarlas con una mejora urbana visible en calzadas y espacios peatonales. Además, quiero llevar tranquilidad: Aysam realiza controles diarios en los vuelcos al Pescara y los resultados son claros, no hay contaminación ni denuncias de vecinos ni productores. Eso se confirma también con los estudios epidemiológicos del Ministerio de Salud, que no registran casos por encima de lo habitual en la zona norte de la provincia. Estamos actuando con responsabilidad y transparencia, pensando tanto en la salud de la población como en la recuperación urbana”.

Con estos convenios, Guaymallén y Aysam avanzan en un esquema de cooperación que no solo busca resolver de manera definitiva problemas históricos, sino también proyectar el crecimiento urbano con infraestructura moderna y sostenible.

