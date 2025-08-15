Acciones conjuntas

Acuerdo entre Guaymallén e Iscamen para investigación y control biológico de plagas

El acuerdo permitirá nuevos proyectos de investigación, control biológico y buenas prácticas agrícolas en uno de los principales cinturones productivos.

Acuerdo entre Guaymallén y el Iscamen.

Acuerdo entre Guaymallén y el Iscamen.

El presidente de Iscamen destacó que “a través de este convenio marco se encuadran las acciones que ya venimos realizando conjuntamente entre ambas instituciones, donde se destacan los ensayos de liberación de mosquitos Aedes aegypti estériles que comenzaron en el mes de marzo en el barrio Vía Piana de Guaymallén”.

Lee además
María Eugenia Vidal en contra del acuerdo político.
Voz en contra

María Eugenia Vidal se baja de las elecciones y rechaza el acuerdo PRO–La Libertad Avanza
Gustavo Capone honró al General José de San Martín.
Tributo

La Ciudad de Mendoza celebró a San Martín: un homenaje a su lado más humano

Ese ensayo al que se refirió Orts, se realizó el 21 de marzo pasado, en la intersección de las calles Victoria y Gutemberg (distrito Belgrano). Ese fue el segundo que se realizó en el departamento. El anterior se había realizado en el mes de octubre de 2024, en el barrio Alameda de El Bermejo. Unos días después se hizo otra liberación de mosquitos estériles en San Martín y Godoy Cruz.

image

Acuerdo concretado

“Luego de que Guaymallén nos abrió las puertas, los ensayos de liberación se llevaron a otros departamentos de la provincia y se avanza para incrementar la liberación en la próxima temporada estival”, dijo Orts.

El intendente Calvente destacó “por lo que significa desde el punto de vista científico, es sumamente importante la participación del municipio en tareas puntuales y específicas de articulación en el territorio con los vecinos hay pocas instancias donde un municipio puede participar de una situación de transferencia científica que termine repercutiendo socialmente”.

Entre los temas que el organismo sanitario de Mendoza y el municipio vienen trabajando se destacan, además de los ensayos de liberación de mosquitos vectores de enfermedades, iniciativas vinculadas a generación y transferencias de tecnologías vinculadas con los ecosistemas agrícolas.

A partir de este convenio se articularán Acuerdos Específicos por proyectos de investigación, tecnológicos, científicos y culturales, a desarrollar en forma conjunta por los equipos técnicos de ambas instituciones. Dado que Iscamen cuenta con una sede en el distrito Kilómetro 8, Guaymallén, se buscará trabajar desde allí en la promoción e implementación de programas para control biológico de plagas y Buenas Prácticas Agrícolas en uno de los cinturones productivos más importantes de la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Organizaciones Martínez es sinónimo en Malargüe de crecimiento y responsabilidad social

Cómo será el operativo especial en el Manzano Histórico por el 17 de agosto

Malargüe apuesta al turismo inclusivo con una capacitación especial

El boxeo mendocino apunta alto: Marco García va por el cinturón Latino de la OMB

Godoy Cruz renovó el compromiso con el legado sanmartiniano

Alertan por déficit de lluvias y riesgo de incendios en Mendoza

Flor Destéfanis llevó la experiencia de Santa Rosa a un encuentro internacional en Chile

Lavalle celebra la Fiesta de Asunción 2025 en honor a la Virgen del Tránsito

LO QUE SE LEE AHORA
Marco García (Foto gentileza). video
Gran chance en septiembre

El boxeo mendocino apunta alto: Marco García va por el cinturón Latino de la OMB

Las Más Leídas

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Te Puede Interesar

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Por Cecilia Zabala
Comenzó el traslado del titán de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo. EN VIVO
Histórico

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo

Por Sitio Andino Sociedad
Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Por Pablo Segura