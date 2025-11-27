27 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
crimen durante un robo

Definieron la situación del policía acusado del homicidio de un ladrón en Guaymallén

La justicia definió la situación procesal del policía acusado del homicidio de un ladrón en Guaymallén, en junio del 2024.

Juan David Sosa, el ladrón abatido por el efectivo.&nbsp;

Juan David Sosa, el ladrón abatido por el efectivo. 

 Por Pablo Segura

La justicia dictó el sobreseimiento definitivo del policía Joel Gómez, quien en junio del 2024 fue acusado del homicidio de un ladrón, durante un robo en Guaymallén, y de esta forma el efectivo quedó desligado de cualquier tipo de investigación penal en su contra.

Fue la conjueza Florencia Didier, del Juzgado Penal Colegiado 2, quien dictó el sobreseimiento en base a lo solicitado por el fiscal de la causa, Gustavo Pirrello, quien entendía que Gómez actuó en “legítima defensa” ante un primer ataque de Juan David Sosa, quien terminó siendo asesinado a balazos.

Lee además
La mujer sufría violencia de género y padecía una discapacidad.
Polo judicial

Legítima defensa y violencia de género: sobreseyeron a la mujer que mató a su marido en Luján
El hombre recibió un tiro en el pecho y su estado de salud es muy grave.
Investigación

Lo fueron a buscar a su casa de Godoy Cruz y lo mataron de un tiro

Definieron la situación del policía acusado del homicidio de un ladrón en Guaymallén

El sobreseimiento fue confirmado este miércoles tras una audiencia realizada en el Polo Judicial Penal.

De acuerdo con la investigación, el policía —quien prestaba servicio en la Patrulla de Rescate— estaba detenido en su vehículo cuando dos motociclistas se acercaron con intenciones de robo.

Uno de ellos le exhibió un objeto por la ventanilla y lo amenazó para exigirle sus pertenencias. Gómez respondió con su arma reglamentaria y efectuó cuatro disparos desde el interior del auto.

Uno de los asaltantes, Juan David Ávila Sosa, murió en el lugar. En la escena se secuestró el elemento utilizado para la amenaza: un caño metálico negro de aproximadamente 20 centímetros, empleado para simular un arma de fuego.

Ávila Sosa registraba antecedentes por robos agravados, amenazas y hurtos, con causas abiertas entre 2015 y 2022.

Cabe destacar que el cómplice del hombre abatido logró escapar y nunca fue atrapado.

El hecho ocurrió el 30 de junio del 2024 en Holmberg y Acceso Este del departamento de Guaymallén, cuando el efectivo fue asaltado mientras estaba a bordo de su auto, un Chevrolet Onix. Junto a él estaba su pareja, quien fue clave en la investigación.

Temas
Seguí leyendo

Imputaron a una mujer por el homicidio en San Rafael y dos sospechosos quedaron detenidos

Violenta agresión en Tunuyán: la nueva hipótesis del fiscal y el estado de salud de la víctima

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Video: tras la brutal golpiza en Tunuyán, aparecieron versiones cruzadas y hay dos imputados por tentativa de homicidio

Dictan largas penas de prisión a los autores del crimen del lubricentro en Guaymallén

Prisión preventiva para el acusado del homicidio de Franco Aracena en Guaymallén

Tras el veredicto por el fatal accidente en Guaymallén: qué dijo la fiscal Claudia Ríos y la familia

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

LO QUE SE LEE AHORA
El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

Las Más Leídas

San Rafael, Ciudad y el Valle de Uco fueron algunos de los sectores que registraron granizo
Alerta naranja

Cayó granizo en varias zonas de Mendoza: así seguirá el clima

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de noviembre los estatales

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 26 de noviembre: números ganadores del sorteo 3325

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región
Una joya de Mendoza

Un día como hoy se inauguró el dique El Carrizal, la obra que cambió el paisaje y la región

Avanza el proyecto minero de Uspallata.
Legislatura de Mendoza

Sin el respaldo peronista, Diputados aprobó PSJ Cobre Mendocino: qué falta para que sea ley

Te Puede Interesar

China recuperó el primer lugar como  socio comercial de Argentina.
Comercio Pragmático

China recupera el liderazgo como socio comercial de Argentina pese al alineamiento con EE.UU.

Por Marcelo López Álvarez
Juan David Sosa, el ladrón abatido por el efectivo. 
crimen durante un robo

Definieron la situación del policía acusado del homicidio de un ladrón en Guaymallén

Por Pablo Segura
El robo ocurrió cerca de Ruta 5 de Chile. (Foto ilustrativa).
quedaron varados

Violento robo a 60 mendocinos en pleno viaje a Chile para un tour de compras

Por Pablo Segura