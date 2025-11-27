Definieron la situación del policía acusado del homicidio de un ladrón en Guaymallén

La justicia dictó el sobreseimiento definitivo del policía Joel Gómez, quien en junio del 2024 fue acusado del homicidio de un ladrón, durante un robo en Guaymallén, y de esta forma el efectivo quedó desligado de cualquier tipo de investigación penal en su contra.

Fue la conjueza Florencia Didier, del Juzgado Penal Colegiado 2, quien dictó el sobreseimiento en base a lo solicitado por el fiscal de la causa, Gustavo Pirrello, quien entendía que Gómez actuó en “legítima defensa” ante un primer ataque de Juan David Sosa, quien terminó siendo asesinado a balazos.

De esta forma , la causa por el homicidio será archivada.

El sobreseimiento fue confirmado este miércoles tras una audiencia realizada en el Polo Judicial Penal.

De acuerdo con la investigación, el policía —quien prestaba servicio en la Patrulla de Rescate— estaba detenido en su vehículo cuando dos motociclistas se acercaron con intenciones de robo.

Uno de ellos le exhibió un objeto por la ventanilla y lo amenazó para exigirle sus pertenencias. Gómez respondió con su arma reglamentaria y efectuó cuatro disparos desde el interior del auto.

Uno de los asaltantes, Juan David Ávila Sosa, murió en el lugar. En la escena se secuestró el elemento utilizado para la amenaza: un caño metálico negro de aproximadamente 20 centímetros, empleado para simular un arma de fuego.

Ávila Sosa registraba antecedentes por robos agravados, amenazas y hurtos, con causas abiertas entre 2015 y 2022.

Cabe destacar que el cómplice del hombre abatido logró escapar y nunca fue atrapado.

El hecho ocurrió el 30 de junio del 2024 en Holmberg y Acceso Este del departamento de Guaymallén, cuando el efectivo fue asaltado mientras estaba a bordo de su auto, un Chevrolet Onix. Junto a él estaba su pareja, quien fue clave en la investigación.