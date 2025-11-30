30 de noviembre de 2025
Revés judicial

Caso Diego Fernández Lima: la Justicia anuló el sobreseimiento de Cristian Graf y ordenó reabrir la causa

La Justicia argentina declaró la nulidad del sobreseimiento de Cristian Graf y ordenó reiniciar la investigación para esclarecer la muerte ocurrida hace cuatro décadas.

La Justicia argentina declaró la nulidad del sobreseimiento de Cristian Graf y ordenó reiniciar la investigación
La Justicia argentina declaró la nulidad del sobreseimiento de Cristian Graf y ordenó reiniciar la investigación
Por Sitio Andino Policiales

La muerte de Diego Fernández Lima parecía una causa cerrada, ya que en octubre, después de 40 años, la Justicia argentina sobreseyó a Cristian Graf. Sin embargo, un nuevo giro cambió todo. La Sala IV de la Cámara Federal declaró que la causa volverá a foja cero y confirmaron la nulidad del sobreseimiento de Graf para continuar con la pesquisa.

Según informó Noticias Argentinas tras acceder a la resolución firmada por los jueces, el Tribunal sostuvo que "sólo así podría iniciarse una investigación para esclarecer lo realmente ocurrido, asignando responsabilidad en los términos del artículo 45 a quienes hayan intervenido de una u otra manera en el evento que derivó en la muerte de Fernández Lima".

La decisión de la Justicia argentina: nulidad y sobreseimiento

Los magistrados Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López y Julio Marcelo Lucini, remarcaron que no se cumplen con los requisitos que habilita el cierre de una casa, según el artículo 336 del Código Procesal Penal. Esa decisión "debe estar respaldada por prueba que le otorgue certeza negativa" y recordaron, como precedente, el fallo dictado en la causa "Lotocki, Aníbal Rubén sin prescripción".

cristian graf, diego fernández lima
La causa volverá a foja cero y confirmaron la nulidad del sobreseimiento de Graf

La causa volverá a foja cero y confirmaron la nulidad del sobreseimiento de Graf

Además, subrayaron "la evidente necesidad de una investigación" con el fin de encontrar la verdad de los hechos, proteger los derechos de las víctimas y avanzar en la determinación de la calificación legal "que, más allá de su mutabilidad, tiene implicancias en distintos institutos procesales".

Por tanto, el Tribunal resolvió "declarar la nulidad de los dictámenes fiscales que precedieron a la declaración indagatoria de Graf, del acto de indagatoria y de su sobreseimiento", y ordenó devolver el expediente al juzgado de origen.

La palabra de la familia de la víctima y el abogado de Cristian Graf

En este sentido, el hermano de la víctima, Javier Fernández Lima dialogó con Noticias Argentinas y afirmó: "Estamos muy contentos, es una muy buena noticia. Esta decisión es por la memoria de Diego y mi papá que murió buscando".

Asimismo, Martín Díaz, uno de los defensores de Graf, indicó que, en base a esta decisión, "al declarar la nulidad de ambos dictámenes, declara la nulidad de la audiencia indagatoria y por ende la nulidad del sobreseimiento porque, al no haber un dictamen o indagatoria, tampoco hay una acusación para la cual sea sobreseído".

diego fernandez lima
Diego Fernández Lima era un adolescente de 16 años cuyos restos aparecieron el 20 de mayo pasado en el jardín de un chalet

Diego Fernández Lima era un adolescente de 16 años cuyos restos aparecieron el 20 de mayo pasado en el jardín de un chalet

En tanto, Díaz consideró que, "en teoría", la decisión puede beneficiar a su cliente porque "hoy es un ciudadano que no está ni siquiera bajo un manto de sospecha. Al voltear la acusación fiscal, también lo hace la imputación. De alguna forma él ya no se encontraría imputado de ningún tipo de delito y eso es hacer bien nuestro trabajo".

"Siempre dije que la acusación no estaba bien y que se sostenía en datos fácticos, irreales y en falacias. Lógicamente, era una citación que tenía vicios y podían hacerla anulable o nula de nulidad absoluta", cerró el letrado.

Qué ocurrió con Diego Fernádez Lima

Diego Fernández Lima era un adolescente de 16 años cuyos restos aparecieron el 20 de mayo pasado en el jardín de un chalet ubicado en la avenida Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan, cuando un grupo de obreros levantaba una pared medianera en la casa lindera que había sido propiedad de la artista Marina Olmi -hermana del actor Boy Olmi-, y que había alquilado el músico Gustavo Cerati, entre 2002 y 2003.

diego fernandez lima, asesinato
Los especialistas determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el tórax que dejó una marca en su cuarta costilla

Los especialistas determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el tórax que dejó una marca en su cuarta costilla

La investigación continuó con el foco en Cristian Graf, dueño de esa vivienda, que había mantenido ciertas actitudes extrañas con los trabajadores ni bien se supo del hallazgo del cuerpo. Más tarde, se supo que él había sido compañero de escuela de la víctima y actualmente sigue siendo el principal sospechoso.

Los especialistas determinaron que el adolescente fue asesinado de una puñalada en el tórax que dejó una marca en su cuarta costilla derecha. También que, tras el crimen, intentaron desmembrarlo, aunque no pudieron. Tras ello, lo enterraron en una improvisada fosa a 60 centímetros de profundidad en el jardín de la casa.

Una mujer de 39 años murió en un vuelco en Luján de Cuyo.
Ocurrió en Ruta 7

Una conductora perdió la vida tras volcar en Luján de Cuyo: su acompañante sufrió lesiones

