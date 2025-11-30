30 de noviembre de 2025
La Policía concretó la detención de un hombre que vendía luminarias públicas robadas en redes sociales

La detención del hombre se dio en el marco del Plan Integral del Cobre. El detenido cuenta con un amplio prontuario delictivo. Cómo ocurrió.

La detención se concretó en el marco de la Ley 9447

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Efectivos de la División Investigativa Integrada y Leyes Especiales (DIILE) recuperaron cuatro luminarias de alumbrado público que eran ofrecidas ilegalmente a través de redes sociales. La detención se concretó en el marco de la Ley 9447, que regula la compraventa de metales no ferrosos en Mendoza.

El procedimiento comenzó cuando el personal policial detectó una publicación donde se ofrecían los artefactos a 200.000 mil pesos cada uno. Tras coordinar un encuentro en calle Estrada de Godoy Cruz, los efectivos sorprendieron al vendedor con las luminarias en su poder y procedieron a su aprehensión.

El detenido, de 51 años, posee un extenso prontuario con antecedentes por estafas, estelionatos y lesiones dolosas, entre otros delitos. Los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia.

Tras coordinar un encuentro en calle Estrada de Godoy Cruz, los efectivos sorprendieron al vendedor con las luminarias en su poder

Detención en el marco de la Ley del Cobre

La acción forma parte del Plan Integral del Cobre, implementado a partir de la Ley 9447, también conocida como Ley del Cobre. Esta normativa regula el comercio de metales no ferrosos, como cobre y aluminio, e incorpora mecanismos de control y trazabilidad para combatir su comercialización ilegal.

Desde su entrada en vigencia, la Policía de Mendoza y diversos organismos públicos llevan adelante operativos coordinados para reducir los delitos contra el sistema energético y recuperar bienes sustraídos que afectan servicios esenciales en la provincia.

