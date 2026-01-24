24 de enero de 2026
Hotel & Spa Termas de Cacheuta: el refugio de lujo a 40 minutos de la Ciudad para desconectarse de todo

Hotel & Spa Termas de Cacheuta: el refugio de lujo a 40 minutos de la Ciudad para desconectarse de todo

Foto: Cristian Lozano
 Por Juan Pablo Strappazzon

Si estás buscando una escapada que combina lujo, naturaleza y silencio, el Hotel & Spa Termas de Cacheuta es la respuesta definitiva. A solo 38 kilómetros de la Ciudad de Mendoza, este complejo se alza como un oasis exclusivo donde el agua termal y el paisaje de montaña marcan el ritmo de un descanso absoluto y necesario.

El hotel se distingue por su propuesta íntima y personalizada. Lejos de las multitudes, cuenta con sólo 16 habitaciones de estilo rústico, todas equipadas con baño de agua termal privada y calefacción, diseñadas estratégicamente para garantizar la privacidad. Aquí, la premisa es la desconexión digital para conectar con lo esencial: no hay televisores en los cuartos y el entorno invita a bajar las revoluciones mirando los jardines internos o la inmensidad de la Cordillera de los Andes.

Un spa termal único en la provincia de Mendoza

El corazón de la experiencia es, sin duda, su Spa Termal. A diferencia del parque de agua tradicional, este sector es un santuario de piedra natural integrado al paisaje junto al río Mendoza. Ofrece un circuito de hidroterapia con más de diez piletones a diferentes temperaturas, que van desde los 30° hasta los 40° grados, ideales para relajar la musculatura y eliminar toxinas.

Hotel & Spa Termas Cacheuta
Entre sus servicios más destacados para el público exigente se encuentran:

  • Gruta termal: Un vaporarium natural excavado en la montaña que funciona como un sauna exclusivo.
  • Fangoterapia: Aplicación de barro mineralizado para nutrir la piel.
  • Hidroterapias: Camas de burbujas, volcanes y cascadas para masajes hídricos.
  • Masajes terapéuticos: Terapias como el "Masaje Conecta" que combina técnicas de relajación y digitopuntura.
14 de Enero de 2025, Cacheuta, turismo, turistas, montaña mendocina, verano, Hotel Spa termas de Cacheuta, Comedor
Gastronomía criolla de primer nivel

La experiencia se completa con una propuesta culinaria que honra los sabores locales. El famoso "Buffet Criollo" es el protagonista del almuerzo, ofreciendo un asado a la leña, gran variedad de verduras regionales y postres caseros. Tanto si te alojás como si elegís el "TermaSpa Full Day" (de 10 a 18 hs), la gastronomía es parte fundamental del disfrute. Para quienes buscan algo más breve, existen opciones como la "Tarde de TermaSpa" o programas que combinan mindfulness y relax.

Una joya mendocina que ofrece el equilibrio perfecto entre confort y naturaleza, ideal para quienes están dispuestos a invertir en su bienestar físico y mental.

