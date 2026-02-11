11 de febrero de 2026
Qué subió más en la provincia de Mendoza: los rubros que presionaron la inflación en enero de 2026

En un contexto de cambios en la medición de precios, la inflación volvió a subir en la provincia de Mendoza. Qué rubros empujaron más los aumentos.

 Por Soledad Maturano

La inflación en la provincia de Mendoza fue del 3% en el primer mes del año -enero de 2026-, según los datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Con este resultado, el índice provincial acumula siete meses consecutivos de subas.

La inflación en Mendoza se ubicó por encima de la nacional.

Cambios en la medición de la inflación en 2026

Estos resultados se conocen en un contexto de cambios metodológicos anunciados por el INDEC, cuya implementación estaba prevista para enero de este año pero quedó postergada tras la renuncia de Marco Lavagna, exdirector del organismo.

En línea con este proceso, Mendoza, a través de la DEIE, también avanzó en la actualización de su medición. En su penúltimo informe, el organismo informó que se está desarrollando el nuevo año base para el cálculo del IPC, a partir de la ENGHo 2017/2018 (Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares), con el objetivo de ampliar la canasta de bienes y servicios y reflejar con mayor precisión la realidad actual.

La decisión fue ratificada en el último informe, donde volvieron a subrayar que el proceso apunta a actualizar los patrones de consumo y adaptar el índice a los hábitos reales de los hogares.

En este escenario, y con una canasta en revisión que busca dar cuenta del impacto de los precios en la vida cotidiana, surge una pregunta inevitable: ¿cuáles fueron los rubros que más aumentaron en la provincia durante el último mes?

Alimentos y bebidas fue el rubro que más aumentó en Mendoza.

Los rubros que más aumentaron en Mendoza

A continuación, el detalle de los principales aumentos sectoriales que incidieron en la inflación provincial de enero:

  • Alimentos y bebidas: 3,8%
  • Esparcimiento: 3,7%
  • Transporte y comunicaciones: 3,6%
  • Educación: 3,6%
  • Vivienda y servicios básicos: 3,6%
  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3%
  • Otros bienes y servicios: 2,5%
  • Atención médica y gastos para la salud: 2,1%
  • Indumentaria: -0,7%

En líneas generales, alimentos y bebidas, esparcimiento y transporte -tres rubros esenciales para la vida cotidiana- continúan siendo los principales motores de los aumentos de precios en los últimos meses. Sin embargo, en este primer dato del año resulta llamativo el incremento en educación y, en contraposición, la caída en indumentaria.

Este último dato coincide con lo recientemente informado por Analytica, que señaló que los aumentos del rubro indumentaria, desde fines de 2023 hasta la actualidad, se ubicaron muy por debajo de la inflación acumulada.

