Qué subió más en la provincia de Mendoza: los rubros que presionaron la inflación en enero de 2026

La inflación en la provincia de Mendoza fue del 3% en el primer mes del año -enero de 2026-, según los datos publicados por la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Con este resultado, el índice provincial acumula siete meses consecutivos de subas.
Estos resultados se conocen en un contexto de cambios metodológicos anunciados por el INDEC, cuya implementación estaba prevista para enero de este año pero quedó postergada tras la renuncia de Marco Lavagna, exdirector del organismo.
En línea con este proceso, Mendoza, a través de la DEIE, también avanzó en la actualización de su medición. En su penúltimo informe, el organismo informó que se está desarrollando el nuevo año base para el cálculo del IPC, a partir de la ENGHo 2017/2018 (Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares), con el objetivo de ampliar la canasta de bienes y servicios y reflejar con mayor precisión la realidad actual.
La decisión fue ratificada en el último informe, donde volvieron a subrayar que el proceso apunta a actualizar los patrones de consumo y adaptar el índice a los hábitos reales de los hogares.
En este escenario, y con una canasta en revisión que busca dar cuenta del impacto de los precios en la vida cotidiana, surge una pregunta inevitable: ¿cuáles fueron los rubros que más aumentaron en la provincia durante el último mes?
Los rubros que más aumentaron en Mendoza
A continuación, el detalle de los principales aumentos sectoriales que incidieron en la inflación provincial de enero:
Alimentos y bebidas: 3,8%
Esparcimiento: 3,7%
Transporte y comunicaciones: 3,6%
Educación: 3,6%
Vivienda y servicios básicos: 3,6%
Equipamiento y mantenimiento del hogar: 3%
Otros bienes y servicios: 2,5%
Atención médica y gastos para la salud: 2,1%
Indumentaria: -0,7%
En líneas generales, alimentos y bebidas, esparcimiento y transporte -tres rubros esenciales para la vida cotidiana- continúan siendo los principales motores de los aumentos de precios en los últimos meses. Sin embargo, en este primer dato del año resulta llamativo el incremento en educación y, en contraposición, la caída en indumentaria.