Inicio de clases: cómo ahorrar hasta 30% en útiles e indumentaria

El inicio escolar implica una inversión en útiles, indumentaria y librerías. Sin embargo, una entidad bancaria lanzó una promoción para ahorrar hasta 30% en las compras para el comienzo de las clases .

Se trata de la campaña "Vuelta al Cole" del Banco Nación . Con una serie de promociones especiales para las familias, que permitirá acceder a descuentos en rubros como:

El ahorro estará disponible durante el mes de febrero, para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, a través de MODO BNA+ , y está dividida en dos segmentos:

Ambas propuestas cuentan con un tope de reintegro de $20.000 por compra y la posibilidad de financiar las compras en hasta 6 cuotas sin interés. Además, los clientes que perciban sus sueldos a través del Banco Nación acceden a un 5% de ahorro adicional en cada compra.

Otras de las ventajas que ofrece la entidad es que se extiende los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, a través de librerías y jugueterías seleccionadas, con 10% de descuento, tope de reintegro de $10.000 por compra y hasta 3 cuotas sin interés.

Además, del 9 al 13 de febrero se podrán obtener productos en hasta 24 cuotas sin interés en la Tienda BNA+ exclusivo pagando a través de BNA+ MODO con tarjetas Visa y Mastercard. Para aquellos clientes que cobran su sueldo a través de Banco Nación, además tendrán 20% de descuento con un tope de $15.000 por cliente.