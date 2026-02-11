11 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Descuentos

Inicio de clases: cómo ahorrar hasta 30% en útiles e indumentaria

Una entidad bancaria lanzó promociones para ahorrar en las compras para el comienzo escolar. De qué se trata.

Inicio de clases: cómo ahorrar hasta 30% en útiles e indumentaria

Inicio de clases: cómo ahorrar hasta 30% en útiles e indumentaria

Por Sitio Andino Economía

El inicio escolar implica una inversión en útiles, indumentaria y librerías. Sin embargo, una entidad bancaria lanzó una promoción para ahorrar hasta 30% en las compras para el comienzo de las clases.

Se trata de la campaña "Vuelta al Cole" del Banco Nación. Con una serie de promociones especiales para las familias, que permitirá acceder a descuentos en rubros como:

Lee además
Útiles escolares: precios en Chile y en Mendoza, ¿qué conviene para el inicio de clases?
COMPARATIVA

Útiles escolares: precios en Chile y en Mendoza, ¿qué conviene para el inicio de clases?
El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), a punto de ser tratado por el Congreso argentino.
Comercio Internacional

Mercosur–Unión Europea bajo la lupa: impacto regional, industria y ambiente
  • Librerías,
  • Indumentaria,
  • Jugueterías.
Embed

Cuándo estará disponible el descuento del Banco Nación

El ahorro estará disponible durante el mes de febrero, para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, a través de MODO BNA+, y está dividida en dos segmentos:

  • Rubro de librerías: contempla útiles escolares, artística, comerciales, de texto y papelería. Se podrá obtener beneficios de 20% de descuento para clientes en general.
  • Indumentaria: incluye infantil, deportiva, escolar, uniformes, zapatería y zapatillería. El descuento alcanza al 25%.

Ambas propuestas cuentan con un tope de reintegro de $20.000 por compra y la posibilidad de financiar las compras en hasta 6 cuotas sin interés. Además, los clientes que perciban sus sueldos a través del Banco Nación acceden a un 5% de ahorro adicional en cada compra.

Otras de las ventajas que ofrece la entidad es que se extiende los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, a través de librerías y jugueterías seleccionadas, con 10% de descuento, tope de reintegro de $10.000 por compra y hasta 3 cuotas sin interés.

Además, del 9 al 13 de febrero se podrán obtener productos en hasta 24 cuotas sin interés en la Tienda BNA+ exclusivo pagando a través de BNA+ MODO con tarjetas Visa y Mastercard. Para aquellos clientes que cobran su sueldo a través de Banco Nación, además tendrán 20% de descuento con un tope de $15.000 por cliente.

Temas
Seguí leyendo

Qué subió más en la provincia de Mendoza: los rubros que presionaron la inflación en enero de 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en febrero 2026

ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de febrero de 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 11 de febrero de 2026

Inflación, credibilidad y alimentos: el dato de enero bajo la lupa

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 10 de febrero de 2026

Cuánto necesitó una familia de Mendoza en enero de 2026 para no ser pobre ni indigente

En Mendoza, la inflación alcanzó los 3 puntos y superó a la nacional

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de febrero de 2026
Atención

ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de febrero de 2026

Las Más Leídas

Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza
De interés

Cómo será la celebración del Día de la Virgen de Lourdes en Mendoza

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero
Efemérides santoral

Por qué se celebra el Día de la Virgen de Lourdes cada 11 de febrero

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será
El primer eclipse del 2026

Eclipse solar anular: dónde verlo en Argentina y qué día será

Crece el trabajo sexual masculino en San Juan como salida a la crisis económica. Imagen generada con IA.
difícil realidad

Los hombres le buscan salida a la crisis y ofrecen sus cuerpos: crece el trabajo sexual masculino

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo
Joya oculta

Un pueblo olvidado por el turismo: paisajes de montañas que parecen de otro mundo