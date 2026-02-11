Inicio de clases: cómo ahorrar hasta 30% en útiles e indumentaria

El inicio escolar implica una inversión en útiles, indumentaria y librerías. Sin embargo, una entidad bancaria lanzó una promoción para ahorrar hasta 30% en las compras para el comienzo de las clases.
Una entidad bancaria lanzó promociones para ahorrar en las compras para el comienzo escolar. De qué se trata.
El inicio escolar implica una inversión en útiles, indumentaria y librerías. Sin embargo, una entidad bancaria lanzó una promoción para ahorrar hasta 30% en las compras para el comienzo de las clases.
Se trata de la campaña "Vuelta al Cole" del Banco Nación. Con una serie de promociones especiales para las familias, que permitirá acceder a descuentos en rubros como:
El ahorro estará disponible durante el mes de febrero, para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, a través de MODO BNA+, y está dividida en dos segmentos:
Ambas propuestas cuentan con un tope de reintegro de $20.000 por compra y la posibilidad de financiar las compras en hasta 6 cuotas sin interés. Además, los clientes que perciban sus sueldos a través del Banco Nación acceden a un 5% de ahorro adicional en cada compra.
Otras de las ventajas que ofrece la entidad es que se extiende los sábados 7, 14, 21 y 28 de febrero, a través de librerías y jugueterías seleccionadas, con 10% de descuento, tope de reintegro de $10.000 por compra y hasta 3 cuotas sin interés.
Además, del 9 al 13 de febrero se podrán obtener productos en hasta 24 cuotas sin interés en la Tienda BNA+ exclusivo pagando a través de BNA+ MODO con tarjetas Visa y Mastercard. Para aquellos clientes que cobran su sueldo a través de Banco Nación, además tendrán 20% de descuento con un tope de $15.000 por cliente.