26 de febrero de 2026
{}
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 26 de febrero

Los corte de luz programados afectarán a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Durante la mañana y tarde de este jueves 26 de febrero, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Corte de luz en varias zonas:

Guaymallén

  • – Entre calles Pichincha, Congreso, Bonfanti, Humahuaca, Acc. Este, Chacabuco, Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle Tulumaya, entre Proyectadas I357 e I347. En calle Félix Araujo, hacia el norte de Tulumaya. En el barrio Tulumaya; Puente de Hierro. De 9.00 a 15.00 h.

Luján de Cuyo

  • – En Carril Viejo y calle Proyectada J425; Anchoris. De 8.45 a 10.45 h.

  • – Entre Rutas N°40 y Provincial N°15. En finca Italiani; Ugarteche. De 10.00 a 14.00 h.

Maipú

  • – En la intersección de calles Laprida Sur con Videla Castillo y áreas adyacentes. En loteo El Recodo y en barrio Ampros 11; Russell. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la intersección de calle N°342 con calle Nueva y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.

San Carlos

  • – En la intersección de calle Leopoldo Suárez con Costa Canal Uco y adyacencias; La Consulta. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • – En calle Los Carolinos, entre La Primavera y Ruta N°177; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.

  • – Entre calles Julio Silva, Esquiú, Palau y Adolfo Calle. Entre calles Castelli, Mariano Moreno, Esquiú y Urquiza. De 8.00 a 12.00 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano
Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.
  • Una radio a pilas.
  • Agua y alimentos no perecederos.
  • Un botiquín de primeros auxilios.
  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

