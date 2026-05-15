15 de mayo de 2026
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Tres planes imperdibles para disfrutar la agenda cultural de Mendoza

Este fin de semana, Mendoza ofrece gastronomía, música y diversión. Sitio Andino te acerca tres propuestas imperdibles para disfrutar.

Tres planes imperdibles para disfrutar la agenda cultural de Mendoza

Tres planes imperdibles para disfrutar la agenda cultural de Mendoza

 Por Juan Pablo Strappazzon

Cuando llega el fin de semana, muchos mendocinos comienzan a buscar actividades y propuestas para disfrutar su tiempo libre. En esta oportunidad, Sitio Andino te acerca tres destacados imperdibles de la agenda cultural de Mendoza, con opciones para salir, divertirse y compartir.

Mendoza se llena de propuestas este fin de semana con una agenda cultural imperdible

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Entre las propuestas destacadas del fin de semana aparece “Maridaje Musical”, una experiencia que fusionará vinos, música en vinilo y degustaciones en Napa Wines (Pueyrredon 5301, Chacras de Coria). La actividad se llevará a cabo este viernes 15 de mayo, a las 21 horas, e incluirá una escucha especial de Bocanada, el icónico disco de Gustavo Cerati.

Por otro lado, “Bodegotlón” ofrecerá una noche con entrada gratuita donde se combinarán vinos, gastronomía y música en vivo en un ambiente distendido ideal para compartir con amigos. El encuentro será este sábado 16 de mayo desde las 19 horas en el Espacio Arizu (Belgrano 1322)

Finalmente, las "Tardecitas de Folclore" convocarán a disfrutar de una jornada cultural abierta a toda la comunidad, con música, baile, mates y tradición como protagonistas. El evento tendrá lugar este domingo 17 de mayo, desde las 17 horas, en el Teatro Gabriela Mistral, con entrada libre y gratuita.

Con propuestas que combinan gastronomía, música y diversión, Mendoza vuelve a ofrecer un fin de semana con opciones para todos los gustos y edades.

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