YPF y McDonald's avanzan con un acuerdo que redefine las estaciones de servicio en Argentina

YPF y Arcos Dorados , la empresa que opera McDonald’s en Argentina y Latinoamérica, firmaron un acuerdo estratégico para desarrollar nuevos formatos de atención y ampliar la experiencia de consumo en el país.

La alianza contó con las firmas de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF , y Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, en la Torre de YPF, ubicada en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires.

“Esta alianza representa un paso clave en nuestra estrategia de transformar la red y elevar la experiencia del cliente. Además, es la concreción de un sueño personal: llevar a McDonald’s a donde solo YPF puede llegar, a cada rincón del país”, afirmó Horacio Marín durante la firma del acuerdo.

Por su parte, Woods Staton sostuvo que se trata de una oportunidad de expansión conjunta: “Esta es una gran oportunidad de sumar la potencia de dos marcas muy arraigadas en los argentinos. En el marco de los 40 años de la llegada de McDonald’s al país, ampliamos nuestros segmentos para adaptarnos a los usos y consumos de nuestros clientes”.

Los tres formatos de locales que contempla el acuerdo

De acuerdo a Iprofesional, el convenio entre ambas compañías prevé el desarrollo de tres modalidades de locales dentro de la red de estaciones de servicio YPF, adaptados a distintas configuraciones de infraestructura.

El primero es el formato freestanding, que contempla locales independientes dentro del predio de la estación, con posibilidad de incorporar servicio AutoMac (Drive Thru).

mcdonald ypf Más presencia de McDonald’s en estaciones YPF.

El segundo modelo es el de locales integrados con salón compartido, donde McDonald’s se incorpora a la misma estructura que la tienda Full de YPF, compartiendo el espacio de atención y consumo.

El tercer formato es el de integración sin salón compartido, en el que el local funciona dentro de la misma construcción, pero con espacios diferenciados, también con opción de AutoMac.

Expansión, inversión y transformación de la red YPF

Desde la petrolera señalaron que este acuerdo forma parte de una estrategia más amplia de transformación de su red de estaciones de servicio, con foco en la incorporación de nuevos formatos y servicios para los clientes.

ypf mcdonald Nuevos formatos de locales en la red YPF.

En esa línea, la compañía ya avanzó con la apertura de estaciones bajo modelos diferenciales como YPF Black en Nordelta y RefiPlus en Salta, como parte del proceso de modernización de su propuesta comercial.

Por su parte, Arcos Dorados destacó que la iniciativa refuerza su plan de expansión en el país, con foco en la cercanía con los consumidores, la generación de empleo y el fortalecimiento de la marca McDonald’s en nuevos puntos del territorio.