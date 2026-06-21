21 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Paso Pehuenche

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 21 de junio

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este domingo 21 de junio.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 21 de junio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 21 de junio

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, permanece cerrado al tránsito este domingo 21 de junio, en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos, de 9.00 a 18.00 (hora argentina).

El pronóstico del tiempo para la franja cordillerana sureña anticipa para el fin de semana una jornada con posibles nevadas.

La importancia del Paso Pehuenche

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Cabe recordar que el horario de cruce (cuando está habilitado) por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 9.00 a 18.00
  • Ingreso a Argentina: de 9.00 a 19.00

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 18 de junio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 17 de junio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 16 de junio

¿Abre el Paso Pehuenche este lunes? Esto definieron las autoridades fronterizas

Reabrió el Paso Pehuenche: desde qué hora se puede transitar por el cruce a Chile

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 13 de junio

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 12 de junio

Chile busca transformar Paso Pehuenche en un corredor más competitivo para la región

Lee además
Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 20 de junio
Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 19 de junio
LO QUE SE LEE AHORA
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 21 de junio

Las Más Leídas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Cuánto cuesta construir una vivienda de 60 metros cuadrados en Mendoza en junio de 2026

Construir una casa en Mendoza exige una inversión cada vez mayor: los valores de junio 2026

Incendio en un hotel del Caribe: el dramático relato de argentinos que escaparon de las llamas.

"Corrimos por nuestras vidas": el dramático relato de argentinos en el incendio de un hotel del Caribe

Esquí en Mendoza: ante el ingreso de un frente frío, ¿qué pasará con Las Leñas?.

Frente frío en Mendoza: ¿qué pasará con Las Leñas?

Los nipones van por más en el duro Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Japón cerró el día con una victoria memorable