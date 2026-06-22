Gol y récord histórico: Messi superó a dos leyendas y agrandó su legado en los mundiales

La euforia por la Selección Argentina vuelve a estar en el centro de la escena. Esta vez, con la figura indiscutida de Lionel Messi, quien fue protagonista ante Austria al ser el autor de los dos goles para una victoria sufrida. Sin embargo, el festejo fue más allá del resultado: el capitán argentino rompió un récord histórico en los Mundiales y volvió a agrandar su leyenda.
Messi hace historia en los Mundiales: los números que lo convierten en leyenda
Con 18 goles en 27 partidos disputados a lo largo de seis participaciones mundialistas, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. De esta manera, superó los registros de Miroslav Klose, que había marcado 16 tantos en seis Copas del Mundo, y de Ronaldo Nazário, autor de 15 goles en cuatro ediciones.
El récord llegó a los 37 minutos y al cierre del encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, cuando Messi fue el responsable del 2 a 0 ante Austria. Ambos goles tuvieron un sabor especial, ya que el delantero argentino había fallado un penal en los primeros minutos del partido, pero logró recuperarse para escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol.