22 de junio de 2026
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Lionel Messi

Gol y récord histórico: Messi superó a dos leyendas y agrandó su legado en los mundiales

Tras marcar un golazo ante Austria, el astro rosarino alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.

Gol y récord histórico: Messi superó a dos leyendas y agrandó su legado en los mundiales

Gol y récord histórico: Messi superó a dos leyendas y agrandó su legado en los mundiales

 Por Luis Calizaya

La euforia por la Selección Argentina vuelve a estar en el centro de la escena. Esta vez, con la figura indiscutida de Lionel Messi, quien fue protagonista ante Austria al ser el autor de los dos goles para una victoria sufrida. Sin embargo, el festejo fue más allá del resultado: el capitán argentino rompió un récord histórico en los Mundiales y volvió a agrandar su leyenda.

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Messi hace historia en los Mundiales: los números que lo convierten en leyenda

Con 18 goles en 27 partidos disputados a lo largo de seis participaciones mundialistas, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. De esta manera, superó los registros de Miroslav Klose, que había marcado 16 tantos en seis Copas del Mundo, y de Ronaldo Nazário, autor de 15 goles en cuatro ediciones.

El récord llegó a los 37 minutos y al cierre del encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, cuando Messi fue el responsable del 2 a 0 ante Austria. Ambos goles tuvieron un sabor especial, ya que el delantero argentino había fallado un penal en los primeros minutos del partido, pero logró recuperarse para escribir una nueva página dorada en la historia del fútbol.

  • Alemania 2006 (1 gol)

Serbia y Montenegro: 1 gol (Fase de grupos)

  • Sudáfrica 2010 (0 goles)

No anotó goles en este torneo.

  • Brasil 2014 (4 goles)

Bosnia y Herzegovina: 1 gol (fase de grupos)

Irán: 1 gol (fase de grupos)

Nigeria: 2 goles (fase de grupos)

  • Rusia 2018 (1 gol)

Nigeria: 1 gol (fase de grupos)

  • Catar 2022 (7 goles)

Arabia Saudita: 1 gol (Fase de grupos)

México: 1 gol (fase de grupos)

Australia: 1 gol (octavos de final)

Países Bajos: 1 gol (cuartos de final)

Croacia: 1 gol (semifinal)

Francia: 2 goles (Final)

  • México-Estados Unidos-Canadá (5 goles)

Argelia: 3 goles (fase de grupos)

Australia: 2 gol (fase de grupos)

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