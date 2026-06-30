30 de junio de 2026
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¿Por qué el 30 de junio es el Día Mundial de las Redes Sociales? El origen de una fecha que cambió Internet

Cada 30 de junio se conmemora el Día Mundial de las Redes Sociales, una fecha que destaca el impacto de estas plataformas en la comunicación y la vida cotidiana. Conocé cuál es el origen de esta celebración.

¿Por qué el 30 de junio es el Día Mundial de las Redes Sociales? El origen de una fecha que cambió Internet

¿Por qué el 30 de junio es el Día Mundial de las Redes Sociales? El origen de una fecha que cambió Internet

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Las redes sociales transformaron la forma en que las personas se comunican, se informan y comparten experiencias en todo el mundo. Por eso, cada 30 de junio se conmemora el Día Mundial de las Redes Sociales, una fecha que reconoce el impacto de estas plataformas en la vida cotidiana y su papel como herramientas de conexión a escala global.

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Las redes sociales tienen su día: una fecha para conocer la importancia de la conexión.

Las redes sociales tienen su día: una fecha para conocer la importancia de la conexión.

30 de junio: por qué se celebra el Día Mundial de las Redes Sociales

El origen de esta efeméride se remonta a 2010, cuando Peter Cashmore, fundador del portal especializado en tecnología Mashable, propuso dedicar una jornada a destacar la influencia que las redes sociales habían alcanzado en la comunicación moderna.

La iniciativa buscó reconocer cómo plataformas digitales conectan a millones de personas sin importar las distancias geográficas, permitiendo intercambiar información, generar comunidades y acceder a contenidos en tiempo real. Con el paso de los años, la propuesta fue adoptada por usuarios, empresas e instituciones de distintos países, hasta convertirse en una celebración de alcance internacional.

Actualmente, más de 200 ciudades alrededor del mundo organizan actividades, conferencias, encuentros y debates para analizar el presente y el futuro de las redes sociales, además de su influencia en ámbitos como la educación, los negocios, el periodismo, el marketing y el entretenimiento.

Un puente que une a millones: cuál es el origen de las redes sociales

Aunque hoy forman parte de la vida cotidiana, las redes sociales comenzaron a desarrollarse mucho antes del auge de los teléfonos inteligentes.

Uno de los primeros antecedentes fue SixDegrees, lanzada en 1997, considerada la primera plataforma que permitía crear un perfil personal y conectar usuarios mediante listas de amigos. Años más tarde surgieron servicios como Friendster y MySpace, que marcaron el camino hacia una nueva forma de interacción digital.

La verdadera revolución llegó en 2004 con el nacimiento de Facebook, que popularizó las redes sociales a nivel mundial. Posteriormente aparecieron plataformas como YouTube, X (antes Twitter), Instagram, WhatsApp, TikTok y muchas otras, que ampliaron las posibilidades de comunicación, entretenimiento e intercambio de contenidos.

En la actualidad, las redes sociales forman parte de la rutina diaria de miles de millones de personas y continúan evolucionando con nuevas funciones, tecnologías y formas de interacción, consolidándose como uno de los fenómenos digitales más influyentes del siglo XXI.

Fuente: diainternacionalde.com

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