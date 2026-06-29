29 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
San Pedro

Festividad de San Pedro y San Pablo: por qué se celebra hoy, 29 de junio

Este 29 de junio, la Iglesia Católica conmemora la festividad de San Pedro y San Pablo. Conocé todos los detalles de la efeméride santoral.

Festividad de San Pedro y San Pablo: por qué se celebra hoy, 29 de junio

Festividad de San Pedro y San Pablo: por qué se celebra hoy, 29 de junio

Por Sitio Andino Sociedad

Este 29 de junio, la Iglesia Católica conmemora la festividad de San Pedro y San Pablo, una efeméride establecida para recordar el martirio de ambos apóstoles en Roma. A continuación, te contamos su significado, origen y todos los detalles de esta importante celebración religiosa.

San Pedro y San Pablo.jpg
Hoy se celebra la festividad de San Pedro y San Pablo

Hoy se celebra la festividad de San Pedro y San Pablo

La vida y el legado de San Pedro y San Pablo en la tradición cristiana

San Pedro fue uno de los doce apóstoles de Jesús y es reconocido como el primer Papa de la Iglesia. Según el Evangelio de Mateo, Jesús le confió “las llaves del Reino de los Cielos”, símbolo de su autoridad espiritual. De acuerdo con la tradición, murió mártir en Roma, crucificado cabeza abajo por propia petición, alrededor del año 64 d.C.

San Pablo, por su parte, no formó parte del grupo original de los apóstoles, pero es conocido como el “Apóstol de los Gentiles” por su intensa labor evangelizadora.

Fue uno de los grandes misioneros del cristianismo primitivo y autor de varias epístolas incluidas en el Nuevo Testamento. Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma, donde murió decapitado hacia el año 67 d.C.

La Iglesia Católica estableció esta fecha para rendir homenaje al testimonio de fe y al martirio de San Pedro y San Pablo, dos figuras fundamentales en los orígenes del cristianismo.

Aunque no murieron el mismo día, la tradición los conmemora juntos. En esta jornada, numerosas iglesias alrededor del mundo celebran misas solemnes en su honor.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 29 de junio, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

Temas
Seguí leyendo

Una conocida empresaria manejará la gastronomía del Ángel Bustelo

Corrales hechos con cubiertas recicladas es una alternativa sustentable que gana terreno

La cámara nunca dejó de grabar: la conmovedora historia detrás del Día del Camarógrafo Argentino

Habrá corte de luz en seis departamentos de Mendoza

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 29 de junio

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 29 de junio

Así estará el pronóstico del tiempo este lunes 29 de junio en Mendoza

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de junio: números ganadores del sorteo 3386

Lee además
El Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago de los haberes correspondientes a junio para los trabajadores de la administración pública provincial.

Estatales: el Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobrarán el sueldo de junio
Francisco Forquera y María Ceva recorren el mundo al ritmo, elegancia y misterio que genera el tango (Gentileza). video

El talento que nació en el Sur de Mendoza y hoy conquista Asia
LO QUE SE LEE AHORA
Auditorio Ángel Bustelo: una reconocida empresaria se hará cargo de la gastronomía del lugar.

Una conocida empresaria manejará la gastronomía del Ángel Bustelo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2434 y números ganadores del domingo 28 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2434 y números ganadores del domingo 28 de junio

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de junio: números ganadores del sorteo 3386

Resultados del Quini 6 hoy domingo 28 de junio: números ganadores del sorteo 3386

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1360 del domingo 28 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1360 del domingo 28 de junio

Salud Mental en Mendoza: psicólogos denuncian colapso estructural y condiciones insalubres.

Psicólogos mendocinos denuncian condiciones laborales críticas

Terrible incendio en el café El Forastero, en el ingreso a Uspallata. 

Pérdidas totales: se incendió un conocido café de Uspallata