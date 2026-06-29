Festividad de San Pedro y San Pablo: por qué se celebra hoy, 29 de junio

Este 29 de junio , la Iglesia Católica conmemora la festividad de San Pedro y San Pablo , una efeméride establecida para recordar el martirio de ambos apóstoles en Roma. A continuación, te contamos su significado, origen y todos los detalles de esta importante celebración religiosa.

San Pedro fue uno de los doce apóstoles de Jesús y es reconocido como el primer Papa de la Iglesia. Según el Evangelio de Mateo, Jesús le confió “las llaves del Reino de los Cielos”, símbolo de su autoridad espiritual. De acuerdo con la tradición, murió mártir en Roma, crucificado cabeza abajo por propia petición, alrededor del año 64 d.C.

San Pablo , por su parte, no formó parte del grupo original de los apóstoles, pero es conocido como el “Apóstol de los Gentiles” por su intensa labor evangelizadora.

Fue uno de los grandes misioneros del cristianismo primitivo y autor de varias epístolas incluidas en el Nuevo Testamento. Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma, donde murió decapitado hacia el año 67 d.C.

La Iglesia Católica estableció esta fecha para rendir homenaje al testimonio de fe y al martirio de San Pedro y San Pablo, dos figuras fundamentales en los orígenes del cristianismo.

Aunque no murieron el mismo día, la tradición los conmemora juntos. En esta jornada, numerosas iglesias alrededor del mundo celebran misas solemnes en su honor.

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