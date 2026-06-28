Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 28 de junio

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 28 de junio tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde acción hasta comedia , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Aang y sus amigos emprenden una nueva aventura hacia el Reino Tierra en busca de un maestro de Tierra Control. Sin embargo, el viaje se complica con la persecución constante de las tropas de la Nación del Fuego, lideradas por la princesa Azula. Lo que parecía ser un entrenamiento se convierte en una desesperada misión para salvar a toda una ciudad.

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2. Perdiendo el juicio (Drama)

Amanda Torres construyó una prestigiosa carrera como una de las mejores abogadas, hasta que un episodio ocurrido en plena audiencia cambia su vida por completo y le revela que padece un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). Sin prestigio y obligada a empezar de nuevo, intentará recuperar su carrera y aprender a convivir con su diagnóstico.

3. Sexo en la ciudad (Comedia)

Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda son cuatro amigas inseparables que viven en Nueva York. Mientras disfrutan de sus exitosas carreras profesionales, atraviesan romances, desafíos personales y situaciones que exploran el amor, la amistad, la sexualidad y la feminidad en la vida adulta.

4. Between (Ciencia ficción)

Una misteriosa enfermedad acaba con la vida de todas las personas mayores de 21 años en un pequeño pueblo. Ante el colapso, el Gobierno impone una estricta cuarentena y deja a un grupo de adolescentes completamente aislado, obligado a sobrevivir mientras intenta descubrir el origen de la epidemia.

5. El chico de la última fila (Drama)

Un profesor de literatura descubre que uno de sus alumnos posee un talento excepcional para la escritura. Frustrado por no haber alcanzado el éxito como autor, decide potenciar las habilidades del joven. Sin embargo, la admiración pronto se transforma en una peligrosa relación marcada por la obsesión, la manipulación y los límites entre la ficción y la realidad.

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Qué películas ver hoy en Netflix

1. El manuscrito de Dante (Drama)

Un reconocido especialista en literatura recibe la misión de autenticar un supuesto manuscrito original de La Divina Comedia. Obsesionado con el hallazgo, decide apropiarse de la obra, desencadenando una historia que conecta dos épocas separadas por siglos.

2. Resistencia (Ciencia ficción)

En un futuro marcado por la guerra entre la humanidad y una poderosa inteligencia artificial, un agente de operaciones especiales recibe la misión de destruir el arma definitiva del enemigo. Sin embargo, al descubrir que se trata de un niño, deberá decidir entre cumplir su deber o desafiar las órdenes para evitar una tragedia.

3. Torrente presidente (Comedia)

Después de sobrevivir a las deudas y a la cancelación pública, el ex policía José Luis Torrente regresa a España con la insólita idea de iniciar una carrera política. Contra todo pronóstico, una serie de situaciones absurdas lo acercan al poder y desatan un sinfín de enredos.

Embed - Torrente Presidente | Tráiler en español HD. Ya en cines.

4. Los reyes de la calle (Thriller)

Un veterano detective de Los Ángeles intenta superar la muerte de su esposa mientras continúa desempeñándose en la fuerza policial. Sin embargo, una investigación por corrupción lo enfrenta a sus propios compañeros y lo obliga a cuestionar todo aquello en lo que alguna vez creyó.

5. Apóstol (Terror)

En 1905, un hombre viaja hasta una isla remota para rescatar a su hermana, secuestrada por una secta religiosa. Al llegar, descubre una comunidad gobernada por un culto perturbador que esconde oscuros secretos y pondrá a prueba su cordura y su instinto de supervivencia.