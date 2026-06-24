La serie coreana de acción que abandona Netflix y todavía estás a tiempo de ver

En Netflix los estrenos son constantes, pero también hay producciones que abandonan el catálogo con el paso del tiempo. Más allá de los motivos detrás de estas salidas, muchas veces representan una oportunidad para redescubrir historias que en su momento se convirtieron en verdaderos éxitos de audiencia. Ese es el caso de " Man to Man ", una de las series coreanas más populares de 2017 .

Para los fanáticos de los K-dramas, la plataforma ofrece una producción de una sola temporada y 16 episodios que combina acción, espionaje, comedia y romance en dosis equilibradas . Su propuesta dinámica y entretenida la convirtió en una de las ficciones coreanas más destacadas de su año de estreno .

Con fecha de salida prevista para el 30 de junio , " Man to Man " sigue la historia de un agente secreto que asume la identidad de guardaespaldas para cumplir una misión encubierta. Sin embargo, el plan se complica cuando debe proteger a una reconocida estrella del espectáculo y lidiar con sus constantes exigencias sin poner en riesgo el verdadero objetivo de su operación.

Por qué vale la pena darle una oportunidad

El éxito de las producciones asiáticas en Netflix ya es una realidad consolidada, y "Man to Man" es una de las propuestas que mejor combina varios géneros en una misma historia. La serie no solo ofrece persecuciones, operaciones encubiertas y momentos de tensión propios del espionaje, sino que también incorpora situaciones de humor que aportan frescura y dinamismo a la trama.

Otro de sus grandes atractivos es la química entre los protagonistas, un aspecto que fue ampliamente valorado por los espectadores. Además de la acción y la comedia, la historia encuentra espacio para desarrollar una trama romántica que complementa el relato principal y aporta profundidad a los personajes.

Man to Man - Serie - Netflix (2) Ideal para ver por toda una tarde: acción y comedia en equilibrio. Foto: web

Aunque tras su estreno en 2017 muchos seguidores esperaban una continuación, la producción fue concebida como una historia autoconclusiva y, hasta el momento, no cuenta con una segunda temporada. Por eso, su inminente salida de Netflix representa una de las últimas oportunidades para disfrutar de este exitoso K-drama en la plataforma.

Reparto de la serie

Park Hae-jin: Kim Seol-woo

Kim Seol-woo Park Sung Woong: Yeo Woon Gwang

Yeo Woon Gwang Kim Min-jung: Cha Do-ha

Cha Do-ha Chae Jung-an: Song Mi-eun

Song Mi-eun Yeon Jung-hoon: Mo Seung-jae

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Series:

1. Cheese in the Trap

La historia sigue a una estudiante universitaria que intenta adaptarse a la vida académica mientras se ve envuelta en una compleja red de relaciones personales, secretos y tensiones psicológicas. A medida que avanza la trama, surgen conflictos que ponen a prueba la confianza y las verdaderas intenciones de quienes la rodean.

2. Doctor desconocido

Un joven médico criado en Corea del Norte regresa a Corea del Sur y busca abrirse camino en uno de los hospitales más prestigiosos del país. Mientras lucha por demostrar su talento, también intenta reencontrarse con una persona de su pasado, en medio de conspiraciones políticas y rivalidades profesionales.

3. From Now On, Showtime!

La trama combina fantasía, misterio y comedia. Un popular mago posee la habilidad de comunicarse con fantasmas, a quienes utiliza como asistentes en sus espectáculos. Su vida cambia cuando une fuerzas con una policía decidida a resolver una serie de casos criminales aparentemente sobrenaturales.

Películas:

1. Snow Is on the Sea

Una mujer que enfrenta una grave enfermedad conoce a un hombre con quien desarrolla una profunda relación. Juntos intentan disfrutar cada momento mientras lidian con las dificultades que impone el paso del tiempo y la fragilidad de la vida.

2. The Discloser

Un oficial militar se ve involucrado en una investigación sobre corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. A medida que descubre información comprometedora, deberá decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para que la verdad salga a la luz.

3. Cheese in the Trap

Basada en la popular serie homónima, la película narra la historia de una estudiante universitaria que se ve atrapada entre complejas relaciones sentimentales, conflictos personales y situaciones que revelan el lado más oscuro de quienes parecen perfectos a simple vista.

Tráiler de "Man to man"