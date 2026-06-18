18 de junio de 2026
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Lionel Messi

Recomendada por Messi: cuál es la miniserie de Netflix que lo emocionó y aconseja ver

Tras la victoria ante Argelia, Messi reveló una de sus producciones favoritas de Netflix, el cual afirmó que se sintió muy identificado con su historia. Mirá el video.

Recomendada por Messi: cuál es la miniserie de Netflix que lo emocionó y aconseja ver

Recomendada por Messi: cuál es la miniserie de Netflix que lo emocionó y aconseja ver

Foto: Captura
 Por Luis Calizaya

Aunque estamos acostumbrados a descubrir producciones por cuenta propia, en ocasiones resulta más útil una recomendación externa para encontrar lo mejor que ofrece Netflix entre su amplio catálogo. Esa fue la idea que tomó Lionel Messi al abrirse en una entrevista, donde recomendó la que, a su juicio, es una de las mejores miniseries disponibles en la plataforma.

La confesión se produjo tras un partido en el que la selección argentina goleó a Argelia, con hat-trick del rosarino, lo que no pasó desapercibido entre internautas y fanáticos.

Durante una entrevista en zona mixta, el capitán argentino habló con la prensa y compartió parte de su intimidad: “Jugar al fútbol es mi pasión desde chico. Cuando estoy bien, doy el máximo ”.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue su admiración por el tenista español Rafael Nadal, tras ver el documental sobre su carrera en Netflix: “ Estamos viendo la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en cuanto a dar el máximo y a querer sentirnos siempre bien”, expresó Messi.

Rafael Nadal - Tenista
Messi y una profunda admiraci&oacute;n hacia Nadal: el tenista espa&ntilde;ol agradeci&oacute; el mensaje.

Messi y una profunda admiración hacia Nadal: el tenista español agradeció el mensaje.

Netflix: de qué trata "Rafa"

Con cuatro episodios, esta producción original de Netflix y Skydance Sports se estrenó el 29 de mayo.

Según su sinopsis oficial, la docuserie recorre la vida personal y profesional de uno de los mejores tenistas de la historia. Rafael Nadal abre las puertas de su trayectoria en un relato íntimo y emotivo.

Desde sus primeros pasos en el tenis a los tres años hasta su consagración como leyenda del deporte, la serie muestra el desgaste físico y emocional que marcó su carrera.

Qué dice la crítica especializada

Calificada como reveladora e inusual dentro del género documental, la producción ha sido destacada por su capacidad de abordar aspectos personales y sensibles de Nadal. Parte de su valor reside en los testimonios de figuras como Roger Federer y Novak Djokovic, además de mostrar su vida familiar entre la emoción y la presión del alto rendimiento.

Algunas críticas señalan que es un documental disfrutable para cualquier público, aunque especialmente atractivo para los fanáticos del tenista español, tras su retiro oficial el 19 de noviembre de 2024.

Tráiler de "Rafa"

Embed - Rafa | Tráiler Oficial | Netflix España

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