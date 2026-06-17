Los 16 goles de Lionel Messi en los Mundiales que lo convirtieron en el máximo goleador de la historia

El astro Lionel Messi alcanzó una marca legendaria en su sexta Copa del Mundo y volvió a quedar en lo más alto de la historia del fútbol.

Con tres goles en la victoria de Argentina sobre Argelia por el debut en el Mundial 2026 , Lionel Messi volvió a romper barreras. El capitán albiceleste alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo , una cifra que le permitió igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales. La marca llega en su sexta participación mundialista y después de haber disputado 27 encuentros con la camiseta argentina en la máxima competencia del fútbol.

La historia goleadora de Messi en los Mundiales comenzó en Alemania 2006 y se extendió a lo largo de dos décadas. Desde aquel primer tanto ante Serbia y Montenegro hasta el triplete frente a Argelia en Estados Unidos, el rosarino construyó un recorrido que combina momentos inolvidables, récords y capítulos decisivos para la historia de la Selección.

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La cuenta se abrió el 16 de junio de 2006 , cuando Argentina goleó 6-0 a Serbia y Montenegro . Con apenas 18 años, Messi ingresó en el segundo tiempo y marcó el último gol de la noche tras una asistencia de Carlos Tevez . Fue el inicio de una historia que terminaría convirtiéndolo en una leyenda de los Mundiales.

Sin embargo, en Sudáfrica 2010 no pudo volver a convertir. A pesar de generar numerosas situaciones, el equipo dirigido por Diego Maradona fue eliminado en cuartos de final por Alemania y el rosarino cerró el torneo sin festejos personales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2067106420823113893&partner=&hide_thread=false LA CARRERA HACIA LOS MIL GOLES DE LOS GOATS



CR7 lleva 973



Leo Messi marcó un hat-tric y alcanzó los 914



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Brasil 2014 y la explosión goleadora

En Brasil 2014, Messi dio un salto importante y anotó cuatro goles durante la fase de grupos. El primero fue ante Bosnia y Herzegovina, en una jugada individual característica de su repertorio. Luego apareció sobre el final para darle la victoria a Argentina frente a Irán y cerró la primera ronda con un doblete frente a Nigeria, incluyendo un memorable tiro libre.

Aquella actuación fue clave para que la Selección alcanzara la final del torneo. Aunque no pudo marcar en las rondas eliminatorias, fue elegido como el mejor jugador del campeonato.

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Bajo las luces del mundo, la mística del más grande sigue intacta pic.twitter.com/jAJs7cVlOH — Selección Argentina (@Argentina) June 17, 2026

Rusia 2018 y Qatar 2022, el camino hacia la gloria

En Rusia 2018, Argentina atravesó un torneo complicado y Messi convirtió un solo gol, justamente frente a Nigeria, en un triunfo decisivo para avanzar a los octavos de final.

Pero la gran explosión llegó en Qatar 2022, donde firmó el mejor Mundial de su carrera. Marcó siete goles y fue determinante en el camino hacia la tercera estrella. Le convirtió a Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y anotó dos veces en la histórica final ante Francia.

Cada uno de esos tantos tuvo un peso específico enorme en la campaña que terminó con Argentina levantando la Copa del Mundo en Doha.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2067064901181268053&partner=&hide_thread=false Lionel Messi SUPERÓ A PELÉ como el futbolista con MÁS GOLES + ASISTENCIAS [22] en toda la historia de los Mundiales.



Sigue rompiendo récords. pic.twitter.com/UNnXfvAK1T — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

El triplete ante Argelia que lo llevó a la cima

Los goles número 14, 15 y 16 llegaron en el estreno de la Selección argentina en el Mundial 2026. Messi abrió el marcador con un golazo desde afuera del área, luego aprovechó un rebote para ampliar la ventaja y cerró la noche con un zurdazo que desató el festejo de todo el estadio.

Además de sellar la victoria por 3-0 sobre Argelia, esos tantos le permitieron alcanzar la cifra histórica de 16 goles en Mundiales, igualando a Miroslav Klose.

Con la fase de grupos todavía por delante y la posibilidad de disputar varios partidos más si Argentina avanza en el torneo, Lionel Messi aún tiene la oportunidad de seguir ampliando una marca que ya lo ubica entre los nombres más grandes de la historia del fútbol mundial.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026

El camino de la Selección hacia la cuarta estrella ya tiene fechas y rivales definidos. Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial, con horario de la Argentina: