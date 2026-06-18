18 de junio de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de junio

Netflix actualiza su catálogo este 18 de junio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de junio

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de junio

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 18 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Las series que se estrenan el 18 de junio

1. Te encontraré (Thriller)

Un hombre cumple cadena perpetua tras ser acusado del asesinato de su propio hijo, hasta que su vida da un giro cuando surgen pruebas que indicarían que el niño podría estar vivo. A partir de ese momento, se desencadena una fuga y una búsqueda desesperada que lo enfrenta a una red de secretos y verdades ocultas.

Embed - Te encontraré | Avance oficial | Netflix

2. Baki-Dou: El samurái invencible (Animación)

Secuela de Baki Hanma (2021), en esta entrega Baki y los luchadores más fuertes del estadio clandestino se enfrentan al samurái más famoso de Japón, que ha regresado de la muerte.

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