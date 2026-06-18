Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de junio

Si buscas una excusa para prender Netflix , el 18 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, solo se incorporan series . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Un hombre cumple cadena perpetua tras ser acusado del asesinato de su propio hijo, hasta que su vida da un giro cuando surgen pruebas que indicarían que el niño podría estar vivo. A partir de ese momento, se desencadena una fuga y una búsqueda desesperada que lo enfrenta a una red de secretos y verdades ocultas.

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2. Baki-Dou: El samurái invencible (Animación)

Secuela de Baki Hanma (2021), en esta entrega Baki y los luchadores más fuertes del estadio clandestino se enfrentan al samurái más famoso de Japón, que ha regresado de la muerte.