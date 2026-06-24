24 de junio de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de junio

Netflix actualiza su catálogo este 24 de junio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de junio

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de junio

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 24 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 24 de junio en Netflix

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan una película y una serie. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

Las series que se estrenan el 24 de junio

1. Mi otra yo - Temporada 3 (Drama)

Tres amigas emprenden un viaje a un pueblo costero con la intención de descansar, reencontrarse y reconciliarse con su pasado. Sin embargo, durante la estadía deberán enfrentar nuevos conflictos familiares, dilemas personales y complejas relaciones sentimentales que pondrán a prueba su amistad.

Embed - MI OTRA YO Temporada 3 Trailer SUBTITULADO / Another Self [HD] Turquia - Netflix

Las películas que se estrenan el 24 de junio

1. El manuscrito de Dante (Thriller)

Un especialista en literatura recibe el encargo de autenticar un supuesto manuscrito original de "La Divina Comedia". Fascinado por la obra, decide apropiarse de ella y desencadena una historia que conecta dos épocas separadas por siglos.

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