Tiene 8 episodios y es furor horas antes de su estreno en Netflix: de qué trata "Te encontraré"

Tiene 8 capítulos y genera furor ante de su estreno en Netflix: de qué trata "Te encontraré"

Un hombre condenado por un crimen que no recuerda haber cometido . Un hijo que podría seguir vivo . Y una verdad que nadie quiere revelar. Así llega " Te encontraré ", la nueva miniserie de Netflix que promete convertirse en uno de los thrillers más comentados del año .

La historia sigue a David Burroughs , un hombre que cumple cadena perpetua tras ser acusado del asesinato de su propio hijo . Su vida da un giro radical cuando surgen pruebas que indican que el niño podría estar vivo . A partir de ese momento, se desencadena una fuga y una búsqueda desesperada que lo enfrenta a una red de secretos y verdades ocultas .

La miniserie cuenta con ocho episodios y está basada en la novela I Will Find You (2023), adaptada por Robert Hull , conocido por trabajos como Quantum Leap y Alcatraz. La producción también cuenta con la participación de Harlan Coben como productor ejecutivo, a través de su compañía Final Twist Productions .

Por qué genera expectativa antes de su estreno

Uno de los principales atractivos de la miniserie es su combinación de thriller psicológico con drama emocional, una fórmula característica del universo de Coben que ha demostrado gran éxito en plataformas de streaming. La historia apuesta por un ritmo intenso, con constantes giros narrativos y una premisa que plantea ¿qué harías si descubres que tu hijo podría seguir vivo?

El elenco también refuerza el interés previo al estreno, con figuras como Sam Worthington, Britt Lower y Milo Ventimiglia, acompañados por un reparto coral que promete dar profundidad a cada personaje. La propia producción destaca la reunión de este elenco como uno de sus mayores logros.

"Te encontraré" se estrena en Netflix el 18 de junio, y ya se perfila como uno de los lanzamientos más esperados para los amantes del thriller.

Reparto de la miniserie

Sam Worthington: David Burroughs

David Burroughs Britt Lower: Rachel Mills

Rachel Mills Milo Ventimiglia: Hayden

Hayden Logan Browning: Sarah Greer

Sarah Greer Erin Richards: Cheryl Dreason

Cheryl Dreason Jonathan Tucker: Adam Mackenzie

Adam Mackenzie Chi McBride: Max Williams

Max Williams Madeleine Stowe: Gertrude Payne

Te encontraré - Netflix - serie (2) Cuenta regresiva en Netflix: "Te encontraré" se suma este 18 de junio. Foto: Netflix

Más películas y serie con Sam Worthington

Películas:

1. Avatar (2009)

En un futuro donde la humanidad explora un planeta llamado Pandora, un exmarine se integra a una misión científica y militar que busca extraer recursos del lugar. Allí descubre una cultura indígena en conflicto con los invasores, lo que lo obliga a tomar decisiones que cambiarán el destino del planeta.

2. Furia de titantes (2010)

Dioses y humanos entran en guerra cuando una amenaza antigua despierta y pone en riesgo el equilibrio del mundo. En medio del caos, un grupo de guerreros emprende una misión peligrosa para detener a fuerzas mitológicas antes de que destruyan a la humanidad.

3. Everest (2015)

Basada en hechos reales, la historia sigue a varias expediciones que intentan alcanzar la cima del Everest, pero quedan atrapadas en una violenta tormenta. La lucha por sobrevivir en condiciones extremas pone a prueba los límites físicos y emocionales de los escaladores.

Series:

1. Deadline Gallipoli (2015)

Miniserie que retrata la cobertura periodística y militar de la campaña de Gallipoli durante la Primera Guerra Mundial, mostrando las tensiones entre la guerra, la política y la verdad en el frente de batalla.

2. Manhunt: Unabomber (2017)

La serie se centra en la intensa investigación del FBI para identificar y capturar a un terrorista responsable de una serie de atentados con bombas, utilizando métodos poco convencionales de perfilación criminal.

3. Por mandato del cielo (2022)

Un detective investiga el asesinato de una madre y su bebé en un pueblo de Utah, hasta que descubre verdades ocultas sobre los orígenes de la religión mormona y las violentas consecuencias de una fe inquebrantable

Tráiler de "Te encontraré"