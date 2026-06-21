21 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Netflix

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de junio

Netflix tiene en su catálogo series, películas y estrenos pensados para maratonear este fin de semana largo del domingo 21 de junio.

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de junio

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de junio

 Por Luis Calizaya

Si necesitás una excusa para prender Netflix, este domingo 21 de junio tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy.

Qué ver este 21 de junio en Netflix

Con regresos muy esperados, estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar, Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana. Con historias para todos los gustos, desde acción hasta comedia, son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Qué series ver hoy en Netflix

1. Te encontraré (Thriller)

Un hombre cumple cadena perpetua tras ser acusado del asesinato de su propio hijo. Sin embargo, su vida da un giro radical cuando aparecen pruebas que indican que el niño podría estar vivo. A partir de ese momento, emprende una fuga y una búsqueda desesperada que lo enfrenta a una red de secretos.

Te encontraré - Netflix - serie (2)
Es la miniserie más vista en Argentina.

Es la miniserie más vista en Argentina.

2. Between (Ciencia ficción)

Una adolescente embarazada vive en una pequeña ciudad cuando una misteriosa enfermedad mata a todos los mayores de 22 años. Ella y los supervivientes luchan por sobrevivir ante una cuarentena impuesta por el gobierno.

3. TURN: Espías de Washington (Drama)

Durante la guerra de Independencia de EE. UU., un granjero neoyorquino en apuros, se une con sus amigos para ser parte de una peligrosa red de espionaje.

4. Oasis (Thriller)

La misteriosa desaparición de una persona en un exclusivo resort transforma el paraíso en un escenario de sospechas, secretos y tensión constante.

Embed - Oasis | Tráiler Oficial | Netflix España

5. Amor y riqueza (Romance)

Nihal es una mujer que vive en la clase alta sin preocupaciones, hasta que su vida cambia por completo con la llegada de un magnate atractivo y experto en negocios, que incluso revoluciona a toda la aristocracia en Estambul.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Mensajes de voz para Isabelle (Romance)

Para sobrellevar la muerte de su hermana, Jill deja mensajes de voz en su antiguo número telefónico. Todo cambia cuando un desconocido comienza a recibir esas confesiones.

Netflix - Mensajes para Isabelle
Emoción y romance al máximo: es la película perfecta para ver en pareja.

Emoción y romance al máximo: es la película perfecta para ver en pareja.

2. Instinto maternal (Documental)

Tras iniciar una relación sentimental, una joven finge estar embarazada y lo comparte en redes sociales. Sin embargo, meses después, su engaño termina derivando en un hecho policial aterrador.

3. Maridos en acción (Comedia)

Un detective policial se ve obligado a trabajar junto a la nueva pareja de su exesposa para intentar rescatarla tras un secuestro.

4. 7 prisioneros (Drama)

Con la esperanza de sacar a su familia de la pobreza rural, un joven acepta la oportunidad de trabajar en la ciudad de São Paulo. Sin embargo, termina involucrado en una red de tráfico de personas.

Embed - 7 Prisioneros | Tráiler en Español (Película Netflix)#SietePrisioneros #trailerespañol #7Prisioneros

5. La calle del terror (Parte 2): 1978 (Terror)

El campamento Nightwing se divide en dos grupos que visitan pueblos distintos, hasta que los horrores de un pasado oculto regresan con fuerza y obligan a ambos bandos a unirse para resolver el misterio.

Temas
Seguí leyendo

Creía que su hijo había muerto, pero la verdad lo cambia todo en esta serie de Netflix

¿Por qué Netflix está llena de series turcas y coreanas? La explicación detrás del fenómeno

Tiene solo 12 episodios, está basada en una historia real y pronto dejará Netflix

Guía Netflix: qué mirar hoy, 14 de junio, sin perder tiempo buscando

Guía Netflix: qué mirar hoy, 13 de junio, sin perder tiempo buscando

Netflix estrenó un documental sobre un caso tan macabro que parece ficción

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (12 de junio)

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (11 de junio)

Lee además
Recomendada por Messi: cuál es la miniserie de Netflix que lo emocionó y aconseja ver video

"Somos muy parecidos": la frase de Messi tras ver esta serie en Netflix
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 18 de junio video

Guía rápida: qué series y películas se estrenan hoy en Netflix (18 de junio)

Las Más Leídas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Bebé de 2 meses es hallado sin vida en Luján de Cuyo: investigan las causas

Cuánto cuesta construir una vivienda de 60 metros cuadrados en Mendoza en junio de 2026

Construir una casa en Mendoza exige una inversión cada vez mayor: los valores de junio 2026

Incendio en un hotel del Caribe: el dramático relato de argentinos que escaparon de las llamas.

"Corrimos por nuestras vidas": el dramático relato de argentinos en el incendio de un hotel del Caribe

Esquí en Mendoza: ante el ingreso de un frente frío, ¿qué pasará con Las Leñas?.

Frente frío en Mendoza: ¿qué pasará con Las Leñas?

Los nipones van por más en el duro Mundial 2026. EN VIVO

Mundial 2026 en vivo: Japón cerró el día con una victoria memorable