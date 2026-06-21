Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 21 de junio

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 21 de junio tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde acción hasta comedia , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Un hombre cumple cadena perpetua tras ser acusado del asesinato de su propio hijo. Sin embargo, su vida da un giro radical cuando aparecen pruebas que indican que el niño podría estar vivo. A partir de ese momento, emprende una fuga y una búsqueda desesperada que lo enfrenta a una red de secretos.

Te encontraré - Netflix - serie (2) Es la miniserie más vista en Argentina. Foto: Archivo

2. Between (Ciencia ficción)

Una adolescente embarazada vive en una pequeña ciudad cuando una misteriosa enfermedad mata a todos los mayores de 22 años. Ella y los supervivientes luchan por sobrevivir ante una cuarentena impuesta por el gobierno.

3. TURN: Espías de Washington (Drama)

Durante la guerra de Independencia de EE. UU., un granjero neoyorquino en apuros, se une con sus amigos para ser parte de una peligrosa red de espionaje.

4. Oasis (Thriller)

La misteriosa desaparición de una persona en un exclusivo resort transforma el paraíso en un escenario de sospechas, secretos y tensión constante.

Embed - Oasis | Tráiler Oficial | Netflix España

5. Amor y riqueza (Romance)

Nihal es una mujer que vive en la clase alta sin preocupaciones, hasta que su vida cambia por completo con la llegada de un magnate atractivo y experto en negocios, que incluso revoluciona a toda la aristocracia en Estambul.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Mensajes de voz para Isabelle (Romance)

Para sobrellevar la muerte de su hermana, Jill deja mensajes de voz en su antiguo número telefónico. Todo cambia cuando un desconocido comienza a recibir esas confesiones.

Netflix - Mensajes para Isabelle Emoción y romance al máximo: es la película perfecta para ver en pareja. Foto: Netflix Tudum

2. Instinto maternal (Documental)

Tras iniciar una relación sentimental, una joven finge estar embarazada y lo comparte en redes sociales. Sin embargo, meses después, su engaño termina derivando en un hecho policial aterrador.

3. Maridos en acción (Comedia)

Un detective policial se ve obligado a trabajar junto a la nueva pareja de su exesposa para intentar rescatarla tras un secuestro.

4. 7 prisioneros (Drama)

Con la esperanza de sacar a su familia de la pobreza rural, un joven acepta la oportunidad de trabajar en la ciudad de São Paulo. Sin embargo, termina involucrado en una red de tráfico de personas.

Embed - 7 Prisioneros | Tráiler en Español (Película Netflix)#SietePrisioneros #trailerespañol #7Prisioneros

5. La calle del terror (Parte 2): 1978 (Terror)

El campamento Nightwing se divide en dos grupos que visitan pueblos distintos, hasta que los horrores de un pasado oculto regresan con fuerza y obligan a ambos bandos a unirse para resolver el misterio.