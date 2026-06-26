26 de junio de 2026
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Netflix confirmó el regreso de "Dept. Q": todo lo que se sabe de la temporada 2

La exitosa serie de 2025 regresa con una nueva temporada cargada de novedades, casos policiales más complejos y un misterio que promete atrapar desde el primer episodio. Conocé todos los detalles.

Netflix confirmó el regreso de Dept. Q: todo lo que se sabe de la temporada 2

Netflix confirmó el regreso de "Dept. Q": todo lo que se sabe de la temporada 2

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Luego de un año de espera, Netflix reveló las primeras novedades de la segunda temporada de "Dept. Q". Tras convertirse en uno de los éxitos sorpresa de 2025, la serie basada en las novelas de Jussi Adler-Olsen ya comenzó el rodaje de sus nuevos episodios, que prometen un caso aún más oscuro, nuevos personajes y el regreso del equipo de investigadores liderado por Carl Morck.

Serie - Dept. Q - Netflix
"Dept. Q" regresa con m&aacute;s cap&iacute;tulos y casos policiales imposibles de resolver.

"Dept. Q" regresa con más capítulos y casos policiales imposibles de resolver.

"Dept. Q" regresa a Netflix: todo lo que se sabe de la segunda temporada

Después de permanecer durante seis semanas entre las series más vistas de Netflix a nivel mundial, "Dept. Q" se prepara para regresar con una nueva entrega. La ficción británica, creada por Scott Frank e inspirada en una exitosa saga literaria, continuará explorando complejos casos policiales ambientados en Edimburgo, donde el Departamento Q se especializa en investigar expedientes considerados imposibles de resolver.

En esta nueva temporada, el inspector jefe Carl Morck, interpretado nuevamente por Matthew Goode, volverá a liderar a su particular grupo de detectives. Aunque el equipo resolvió uno de los casos más impactantes de la primera entrega, el trabajo apenas comienza y los nuevos expedientes pondrán otra vez a prueba sus habilidades.

Por el momento, Netflix no confirmó una fecha oficial de estreno. Sin embargo, la producción ya inició el rodaje en Escocia, por lo que todo indica que la segunda temporada podría llegar al catálogo en 2026, una vez concluidas las etapas de filmación y posproducción.

De qué tratará la segunda temporada

La nueva historia llevará al Departamento Q a investigar un crimen que involucra a algunas de las personas más influyentes de la sociedad escocesa. Según adelantó el productor ejecutivo Rob Bullock, el caso girará en torno a una trama de poder, privilegios y corrupción, en la que los principales sospechosos creen estar por encima de la ley.

La investigación obligará al equipo a enfrentarse a intereses políticos y económicos de gran peso, mientras Carl Morck deberá resolver un misterio que promete ser aún más complejo que los vistos hasta ahora. Como ocurrió en la primera temporada, la historia combinará suspenso, humor negro y el desarrollo personal de sus protagonistas, una de las características más elogiadas por el público.

Serie - Dept. Q - Netflix (2)
No hay fecha de estreno oficial, pero llegar&aacute; en los pr&oacute;ximos meses de 2026.

No hay fecha de estreno oficial, pero llegará en los próximos meses de 2026.

Regresos y nuevas incorporaciones: quiénes estarán en la temporada 2 de "Dept. Q"

Además del regreso de Goode, Netflix confirmó la vuelta de varios integrantes del elenco principal del Departamento Q. A ellos se sumarán nuevos actores y personajes que desempeñarán un papel clave tanto en la investigación como en el entramado de sospechosos.

Regresan de la primera temporada:

  • Alexej Manvelov como Akram Salim
  • Leah Byrne como Rose Dickson
  • Jamie Sives como James Hardy
  • Mark Bonnar como Stephen Burns
  • Kate Dickie como Moira Jacobson
  • Aaron McVeigh como Jasper Stewart
  • Sanjeev Kohli como Martin Fleming

Nuevos integrantes del reparto:

  • Aisling Franciosi como Kimmie
  • Greg Wise como Derek Powell
  • Nicholas Rowe como Thomas Fulton
  • Tony Curran como Winnie Calderwood
  • Hamish Clark como Christopher Herron
  • Alex Ferns como Phil Allenbeck
  • Ross Anderson como Ricky Daddario
  • Rebecca Root como June Lovesay
  • Isla Johnston como Agnes
  • Amy Brenneman como Helen

Tráiler de "Dept. Q": Temporada 1

Embed - Dept. Q | Official Trailer | Netflix

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