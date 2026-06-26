Netflix elimina una de sus series de ciencia ficción más olvidadas: tenés pocos días para verla

Netflix continúa renovando su catálogo y, con ello, también despide algunas de sus producciones más recordadas. Ese es el caso de "Between" , una serie de ciencia ficción que pasó casi desapercibida para el gran público, pero que con el paso de los años se convirtió en una obra de culto . Con apenas dos temporadas, la ficción protagonizada por Jennette McCurdy abandonará la plataforma en los próximos días.

Estrenada entre 2015 y 2016 , "Between" combina ciencia ficción, suspenso y drama en una historia ambientada en Pretty Lake , un pequeño pueblo donde una misteriosa enfermedad comienza a matar a todas las personas mayores de 21 años . Ante el colapso de la comunidad, el Gobierno decide aislar completamente la ciudad mediante una estricta cuarentena , dejando a un grupo de adolescentes librados a su suerte.

En medio del caos, Wiley Day (Jennette McCurdy), una joven embarazada , deberá luchar por sobrevivir junto a los demás habitantes mientras intentan descubrir el origen de la epidemia . A medida que avanzan los episodios, las alianzas, los conflictos internos y las sospechas sobre una posible conspiración gubernamental convierten la historia en un thriller cada vez más inquietante.

La serie cuenta con dos temporadas y 12 episodios en total. Según el calendario de Netflix, "Between" dejará de estar disponible el 1 de julio, por lo que quienes aún no la vieron, o deseen volver a verla, tendrán cinco días para hacerlo antes de su salida definitiva del catálogo.

Qué dijo la crítica: una serie de culto con un final inconcluso

En el momento de su estreno, "Between" recibió críticas divididas. Algunos especialistas cuestionaron el desarrollo de la historia y el ritmo narrativo, mientras que otros destacaron su premisa, capaz de combinar el suspenso con una mirada sobre el aislamiento, la supervivencia y la lucha por el poder entre un grupo de jóvenes.

Con el paso del tiempo, la serie logró consolidar una comunidad de seguidores y terminó convirtiéndose en una producción de culto dentro del catálogo de Netflix. Buena parte de ese reconocimiento se debe a su atmósfera de tensión constante, los giros de la trama y las teorías que despierta sobre el origen de la epidemia.

Sin embargo, uno de los aspectos más comentados continúa siendo su desenlace. La historia concluye con varios interrogantes abiertos y la clara sensación de que los creadores tenían previsto desarrollar una tercera temporada. Esa continuación nunca llegó, por lo que "Between" quedó con un final inconcluso que, lejos de restarle atractivo, sigue alimentando el interés de quienes disfrutan de las series de ciencia ficción con misterios por resolver.

Quién es quién en la serie

Jennette McCurdy: Wiley Day

Wiley Day Jesse Carere: Adam Jones

Adam Jones Ryan Allen: Gord

Gord Justin Kelly: Chuck Lott

Chuck Lott Kyle Mac: Ronnie Creeker

Ronnie Creeker Samantha Munro: Stacey

Stacey Jack Murray: Mark

Serie - Ciencia Ficción - Netflix (2) Solo habrá 5 días para ver todos los capítulos en Netflix. Foto: web

Más series y películas con Jennette McCurdy

En series:

1. iCarly

Un grupo de adolescentes alcanza una inesperada fama en internet gracias a un programa web creado desde su propia casa. Entre transmisiones en vivo, desafíos, situaciones absurdas y problemas cotidianos, la serie combina humor, amistad y las aventuras que surgen al intentar equilibrar la vida escolar con el éxito en línea.

2. Sam & Cat

Dos jóvenes con personalidades completamente opuestas deciden convertirse en compañeras de cuarto y abrir un servicio de niñeras para ganar dinero. Cada episodio presenta situaciones caóticas y cómicas mientras enfrentan clientes extravagantes y problemas que ponen a prueba su amistad.

3. Lincoln Heights

Un policía regresa con su familia al barrio donde creció con la intención de reconstruir la comunidad y combatir la delincuencia. La serie mezcla drama familiar, conflictos sociales y casos policiales, mostrando los desafíos de vivir en una zona marcada por la violencia y la desigualdad.

En películas:

1. Detalles menores

Cuatro estudiantes de una academia privada comienzan a investigar una serie de misteriosos desmayos que afectan a varias alumnas. Lo que parece un incidente aislado se transforma en una investigación llena de pistas, secretos y giros inesperados.

2. Hollywood: Departamento de Homicidios

Dos detectives con estilos completamente diferentes deben resolver el asesinato de un famoso grupo musical. Mientras siguen las pistas por Los Ángeles, la investigación se mezcla con humor, persecuciones y el mundo del espectáculo.

3. Fred: La película

Un adolescente extremadamente entusiasta intenta conquistar a la chica de sus sueños y demostrar que puede superar cualquier obstáculo. La historia apuesta por el humor disparatado y una sucesión de situaciones exageradas que convierten su aventura en una comedia familiar.

Tráiler de "Between"