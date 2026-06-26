26 de junio de 2026
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Netflix elimina una de sus series de ciencia ficción más olvidadas: tenés pocos días para verla

Con solo 12 episodios y una historia de ciencia ficción con un enfoque casi realista, Netflix retira silenciosamente una de las series de culto más recordadas de 2015. Descubrí hasta cuándo estará disponible.

Netflix elimina una de sus series de ciencia ficción más olvidadas: tenés pocos días para verla

Netflix elimina una de sus series de ciencia ficción más olvidadas: tenés pocos días para verla

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Netflix continúa renovando su catálogo y, con ello, también despide algunas de sus producciones más recordadas. Ese es el caso de "Between", una serie de ciencia ficción que pasó casi desapercibida para el gran público, pero que con el paso de los años se convirtió en una obra de culto. Con apenas dos temporadas, la ficción protagonizada por Jennette McCurdy abandonará la plataforma en los próximos días.

Serie - Ciencia Ficción - Netflix
La serie ofrece 12 episodios y un final llamativo.

La serie ofrece 12 episodios y un final llamativo.

Netflix elimina "Between": de qué trata la serie y hasta cuándo estará disponible

Estrenada entre 2015 y 2016, "Between" combina ciencia ficción, suspenso y drama en una historia ambientada en Pretty Lake, un pequeño pueblo donde una misteriosa enfermedad comienza a matar a todas las personas mayores de 21 años. Ante el colapso de la comunidad, el Gobierno decide aislar completamente la ciudad mediante una estricta cuarentena, dejando a un grupo de adolescentes librados a su suerte.

En medio del caos, Wiley Day (Jennette McCurdy), una joven embarazada, deberá luchar por sobrevivir junto a los demás habitantes mientras intentan descubrir el origen de la epidemia. A medida que avanzan los episodios, las alianzas, los conflictos internos y las sospechas sobre una posible conspiración gubernamental convierten la historia en un thriller cada vez más inquietante.

La serie cuenta con dos temporadas y 12 episodios en total. Según el calendario de Netflix, "Between" dejará de estar disponible el 1 de julio, por lo que quienes aún no la vieron, o deseen volver a verla, tendrán cinco días para hacerlo antes de su salida definitiva del catálogo.

Qué dijo la crítica: una serie de culto con un final inconcluso

En el momento de su estreno, "Between" recibió críticas divididas. Algunos especialistas cuestionaron el desarrollo de la historia y el ritmo narrativo, mientras que otros destacaron su premisa, capaz de combinar el suspenso con una mirada sobre el aislamiento, la supervivencia y la lucha por el poder entre un grupo de jóvenes.

Con el paso del tiempo, la serie logró consolidar una comunidad de seguidores y terminó convirtiéndose en una producción de culto dentro del catálogo de Netflix. Buena parte de ese reconocimiento se debe a su atmósfera de tensión constante, los giros de la trama y las teorías que despierta sobre el origen de la epidemia.

Sin embargo, uno de los aspectos más comentados continúa siendo su desenlace. La historia concluye con varios interrogantes abiertos y la clara sensación de que los creadores tenían previsto desarrollar una tercera temporada. Esa continuación nunca llegó, por lo que "Between" quedó con un final inconcluso que, lejos de restarle atractivo, sigue alimentando el interés de quienes disfrutan de las series de ciencia ficción con misterios por resolver.

Quién es quién en la serie

  • Jennette McCurdy: Wiley Day
  • Jesse Carere: Adam Jones
  • Ryan Allen: Gord
  • Justin Kelly: Chuck Lott
  • Kyle Mac: Ronnie Creeker
  • Samantha Munro: Stacey
  • Jack Murray: Mark
Serie - Ciencia Ficción - Netflix (2)
Solo habr&aacute; 5 d&iacute;as para ver todos los cap&iacute;tulos en Netflix.

Solo habrá 5 días para ver todos los capítulos en Netflix.

Más series y películas con Jennette McCurdy

  • En series:

1. iCarly

Un grupo de adolescentes alcanza una inesperada fama en internet gracias a un programa web creado desde su propia casa. Entre transmisiones en vivo, desafíos, situaciones absurdas y problemas cotidianos, la serie combina humor, amistad y las aventuras que surgen al intentar equilibrar la vida escolar con el éxito en línea.

2. Sam & Cat

Dos jóvenes con personalidades completamente opuestas deciden convertirse en compañeras de cuarto y abrir un servicio de niñeras para ganar dinero. Cada episodio presenta situaciones caóticas y cómicas mientras enfrentan clientes extravagantes y problemas que ponen a prueba su amistad.

3. Lincoln Heights

Un policía regresa con su familia al barrio donde creció con la intención de reconstruir la comunidad y combatir la delincuencia. La serie mezcla drama familiar, conflictos sociales y casos policiales, mostrando los desafíos de vivir en una zona marcada por la violencia y la desigualdad.

  • En películas:

1. Detalles menores

Cuatro estudiantes de una academia privada comienzan a investigar una serie de misteriosos desmayos que afectan a varias alumnas. Lo que parece un incidente aislado se transforma en una investigación llena de pistas, secretos y giros inesperados.

2. Hollywood: Departamento de Homicidios

Dos detectives con estilos completamente diferentes deben resolver el asesinato de un famoso grupo musical. Mientras siguen las pistas por Los Ángeles, la investigación se mezcla con humor, persecuciones y el mundo del espectáculo.

3. Fred: La película

Un adolescente extremadamente entusiasta intenta conquistar a la chica de sus sueños y demostrar que puede superar cualquier obstáculo. La historia apuesta por el humor disparatado y una sucesión de situaciones exageradas que convierten su aventura en una comedia familiar.

Tráiler de "Between"

Embed - Between | Official Trailer [HD] | Netflix

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