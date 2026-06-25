Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 25 de junio

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 25 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Netflix actualiza su catálogo este 25 de junio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.
Si buscas una excusa para prender Netflix, el 25 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.
1. Avatar: la leyenda de Aang - Temporada 2 (Acción)
El Avatar continúa su entrenamiento para dominar los cuatro elementos mientras intenta detener la guerra impulsada por la Nación del Fuego.
1. Detonación (Acción)
Una de las organizaciones criminales más despiadadas irrumpe en la vida de una familia mediante la violencia y la corrupción. Sin embargo, lo que nadie imagina es que sus integrantes poseen extraordinarias habilidades en artes marciales y no dudarán en utilizarlas para enfrentarse a quienes amenazan su tranquilidad.