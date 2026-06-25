Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 25 de junio Foto: Archivo

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Por Luis Calizaya







Si buscas una excusa para prender Netflix, el 25 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Qué ver este 25 de junio en Netflix Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear. En esta oportunidad, solo se incorporan series. A continuación, los estrenos más destacados de la jornada.

Las series que se estrenan el 25 de junio 1. Avatar: la leyenda de Aang - Temporada 2 (Acción)

El Avatar continúa su entrenamiento para dominar los cuatro elementos mientras intenta detener la guerra impulsada por la Nación del Fuego.

Embed - Avatar: La leyenda de Aang | Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix Las películas que se estrenan el 25 de junio 1. Detonación (Acción) Una de las organizaciones criminales más despiadadas irrumpe en la vida de una familia mediante la violencia y la corrupción. Sin embargo, lo que nadie imagina es que sus integrantes poseen extraordinarias habilidades en artes marciales y no dudarán en utilizarlas para enfrentarse a quienes amenazan su tranquilidad.

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