25 de junio de 2026
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Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 25 de junio

Netflix actualiza su catálogo este 25 de junio con un tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 25 de junio

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 25 de junio

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Si buscas una excusa para prender Netflix, el 25 de junio trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo del 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Las series que se estrenan el 25 de junio

1. Avatar: la leyenda de Aang - Temporada 2 (Acción)

El Avatar continúa su entrenamiento para dominar los cuatro elementos mientras intenta detener la guerra impulsada por la Nación del Fuego.

Embed - Avatar: La leyenda de Aang | Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Las películas que se estrenan el 25 de junio

1. Detonación (Acción)

Una de las organizaciones criminales más despiadadas irrumpe en la vida de una familia mediante la violencia y la corrupción. Sin embargo, lo que nadie imagina es que sus integrantes poseen extraordinarias habilidades en artes marciales y no dudarán en utilizarlas para enfrentarse a quienes amenazan su tranquilidad.

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