Todo lo que tenés que saber sobre la impactante Luna de Fresa de este lunes

El cielo nocturno regalará este lunes 29 de junio un espectáculo astronómico y astrológico imperdible para sintonizar con el cosmos. La denominada Luna de Fresa alcanzará su fase de Luna llena absoluta, transformándose en el primer plenilunio posterior al solsticio de invierno , lo que le otorgará características visuales y energéticas sumamente especiales en todo el país.

El satélite natural alcanzará el punto máximo de su fase llena exactamente a las 20:57 (hora argentina). No obstante, los especialistas recomiendan empezar a observar un poco después del atardecer, en el momento exacto en que comienza a elevarse sobre el horizonte. En esa franja horaria, el ojo humano percibe un tamaño mayor y la interacción con la atmósfera suele regalarle tonalidades anaranjadas o rojizas ideales para fotografiar.

Debido a la inclinación del eje terrestre por el inicio del invierno en el hemisferio sur, el satélite describirá una trayectoria mucho más elevada de lo habitual. Esto permitirá que se mantenga visible y brillante durante más tiempo en el firmamento , pudiendo apreciarse por completo a simple vista también durante las noches del 28 y el 30 de junio.

¿Por qué se llama Luna de Fresa y qué significa su nombre?

El nombre proviene de las antiguas tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes utilizaban los ciclos lunares para organizar su calendario agrícola. El plenilunio de este mes coincidía exactamente con la temporada de recolección de las frutillas silvestres. A pesar de la denominación decorativa, el astro no cambia a un color rosado en el espacio.

En otras culturas de la antigüedad, este mismo evento astronómico era bautizado bajo los nombres de Luna de Miel, Luna de Rosas o Luna del Hidromiel, asociándolo directamente con los festejos, las cosechas y las bebidas espirituosas típicas de esta época del año en diferentes regiones del planeta.

¿Cuáles son las advertencias astrológicas y energéticas de esta luna?

En el plano místico, este evento se perfecciona en el grado 8 del signo de Capricornio. Según advierten los astrólogos, esta potente configuración llega con un freno ineludible. Esta vez, la luz no apunta a lo externo, sino a un hábito silencioso y peligroso: nuestra costumbre de aguantar todo sin pedir ayuda. La lunación expone la tensión entre el deber profesional y el refugio emocional.

luna llena en el cielo

El plenilunio forma una cuadratura con Saturno y Neptuno en Aries, levantando muros de realidad que nos obligan a revisar el cansancio acumulado. Este aspecto funciona como un freno maduro que te dice “hasta acá llegaste” cuando intentás forzar una situación o un nivel de rendimiento, concluyen los astrólogos, invitando a dejar de lado la coraza eficiente para priorizar la salud mental.

Para disfrutar a pleno del espectáculo visual en la provincia se aconseja buscar espacios abiertos alejados de la contaminación lumínica urbana, sabiendo que la próxima Luna llena llegará recién el 29 de julio bajo el nombre de Luna del Ciervo.