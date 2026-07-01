Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 1 de julio.

Durante la mañana y tarde de este miércoles 1 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Mantenimiento Programado #Edemsa Miércoles 1 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/uAM1bupd8K

– En calle Espejo, hacia el este de Castros Barros. En calle Santa Fe, hacia el sur de Espejo. En calle Espejo Norte. En calles Lanús y Belgrano, hacia el norte de Espejo Este, y zonas aledañas; Villa Seca. De 9.00 a 13.00 h.

– En la intersección de calle San Martín con Carrodilla y adyacencias; Carrodilla. De 8.30 a 10.30 h.

– En callejón Don Ángel, hacia el sur de calle Los Nogales, y zonas aledañas; Agrelo. De 9.15 a 11.15 h.

– Entre calles Las Jarillas, las Piedras, Los Cerrillos, Los Junquillos y áreas adyacentes; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.

– Entre calles Joaquín Castellanos, Dorrego, Valentín Alsina, Ejército de Los Andes y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Paso de los Patos, entre Alsina y Cipolletti. Entre calles Juan José Paso, Paso de los Patos, Moldes, Cobos y zonas aledañas; Coronel Dorrego. De 13.00 a 17.00 h.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles Mitre, El Fortín, Maza y Sueta; Los Dos Álamos. De 12.00 a 16.00 h.

– En calle Monte Alegre, entre Cubillos y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles La Salada, San Martín, Bernaro Quiroga y Carril Nacional. En barrios Coartem, El Malal y Las Calandrias. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle Boulogne Sur Mer, entre Pellegrini y Bombal, y zonas aledañas. De 10.00 a 13.00 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre calles “B” y Costa Canal; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

– En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y Barrio Pérez. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle La Costa, entre Los Cuarteles y Brantis; El Peral. De 14.30 a 18.30 h.

Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

operario edemsa corte luz.png Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz. Edemsa

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas