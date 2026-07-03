3 de julio: por qué hoy se celebra el Día del Locutor y la Locutora en Argentina

Cada 3 de julio , Argentina homenajea a quienes hacen de la voz una herramienta para informar y acompañar en el día a día de las personas. En esta fecha se celebra el Día del Locutor y la Locutora , una efeméride que reconoce el trabajo de los profesionales de la comunicación y recuerda el nacimiento de una de las instituciones más importantes del sector.

El origen de esta conmemoración se remonta al 3 de julio de 1943 , cuando fue fundada la Sociedad Argentina de Locutores (SAL) , entidad creada con el propósito de representar y fortalecer la profesión en todo el país.

La iniciativa fue impulsada por el reconocido locutor Jorge Omar del Río , quien propuso reunir a los trabajadores de las distintas emisoras radiales argentinas para conformar una organización que defendiera sus derechos y promoviera el crecimiento de la actividad.

El primer encuentro tuvo lugar en la sede de la Dirección General de Correos y Telégrafos , donde participaron representantes de las principales radios nacionales. La propuesta recibió un amplio respaldo de los profesionales presentes, sentando las bases de una institución que continúa siendo un referente para la locución argentina.

Dirección General de Correos y Telégrafos en Argentina se fundó el 1° de julio de 1826.

Años más tarde, en 1950, un Congreso Nacional de Locutores oficializó el 3 de julio como el Día Nacional del Locutor, en homenaje a la creación de la SAL y al compromiso de quienes ejercen esta profesión.

Qué hace un locutor y por qué es importante

El locutor es un profesional de la comunicación cuya misión va mucho más allá de leer un texto o presentar un programa. A través de la palabra, informa, entretiene, comunica campañas institucionales y publicitarias, relata acontecimientos y transmite emociones que acompañan la vida cotidiana de la audiencia.

Su principal herramienta es la voz, que requiere formación y dominio de técnicas específicas como la respiración, la vocalización, la entonación y el ritmo.

En la actualidad, va más allá de la radio y la televisión, como en plataformas digitales, podcasts, servicios de streaming, contenidos audiovisuales y producciones para redes sociales.

Fuente: Instituto de Educación Superior Rodolfo Walsh