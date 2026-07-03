3 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Corte de luz

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 3 de abril

El corte de luz programado afectará a varios vecinos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 3 de abril.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 3 de abril.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 3 de julio, varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 3 de julio

Luján

  • – Entre calles Carrodilla, Manuel A. Sáez, El Litoral, Rodríguez y áreas adyacentes; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.

  • – En el Acceso Sur, hacia el sur de calle Samuel Villanueva, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

  • – En calle Las Margaritas, entre Roque Sáenz Peña y Ruta Provincial N°20. En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle N°577, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • – En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis, y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.

  • – En calle Pública y Carril 3 Porteñas. En Viñas Argentinas y adyacencias; La Holanda. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • – En calle La Vencedora, entre Escuela 1-564 “Juan González Ozo” y Ruta Provincial N°89. En el callejón

  • Comunero, hacia el norte de calle La Vencedora; Gualtallary. De 9.45 a 13.45 h.

  • – En calle Real, hacia el oeste de Correa. De 9.15 a 13.15 h.

  • – En calle N°6, entre El Álamo y calle “B”. En calle “C”; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En la Ruta Provincial N°89, entre Posada Doña Tina y Restaurant Los Alamitos; La Carrera. De 9.30 a 13.30 h.

  • – En calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa; El Peral. En Finca Valmor y en Cepas del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

San Rafael

  • – En la Ruta N°143 Norte, entre El Cristo y El Socavón; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.

  • – En calle La Escuela, entre Josefa Rosco y El Diamante; La Llave. De 8.30 a 12.30 h

  • – En calle Los Sifones, entre La Fábrica y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.

  • – Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Pérez; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.

    – Entre calles El Libertador, Entre Ríos, Perú y Godoy Cruz. De 10.30 a 14.30 h.

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en nueve departamerntos de Mendoza

Habrá corte de luz en seis departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en siete departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en seis departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza

Habrá corte de luz en ocho departamentos de Mendoza

Pocos lo saben: el verdadero motivo por el que hoy se celebra el Día del Locutor en Argentina

Después de la nieve seguirán las temperaturas bajo cero este fin de semana en Mendoza

Lee además
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de julio.

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este jueves 2 de julio
Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 1 de julio.

Habrá corte de luz en nueve departamentos de Mendoza
LO QUE SE LEE AHORA
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 3 de julio

Las Más Leídas

La DGE se defiende: por qué anunció tan tarde la suspensión de las clases en el Gran Mendoza.

Clases suspendidas: la DGE se defiende tras la bronca de los padres

Tras dos días de intensa búsqueda, encontraron a Micaela, la joven que había desaparecido en Las Heras

Tras dos días de intensa búsqueda, encontraron a Micaela, la joven que había desaparecido en Las Heras

Suiza fue un justo vencedor en su llave del Mundial 2026. EN VIVO

Mundial en vivo 2026: Suiza cumplió con los deberes, eliminó a Argelia y se metió en octavos

Las bajas temperaturas y la formación de hielo volvieron a generar complicaciones en Alta Montaña.

Una mañana marcada por el hielo y siniestros viales: tres vehículos desbarrancaron en alta montaña

Ola polar en Mendoza: la DGE extendió la suspensión de clases presenciales.

Ola polar en Mendoza: la DGE extendió la suspensión de clases presenciales