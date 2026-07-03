Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 3 de abril.

Durante la mañana y tarde de este viernes 3 de julio , varios vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa , el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento.

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

– Entre calles El Libertador, Entre Ríos, Perú y Godoy Cruz. De 10.30 a 14.30 h.

– Entre calles Josefa Rosco, Capitán Montoya, Carlos Lencinas y Pérez; La Llave. De 8.30 a 12.30 h.

– En calle Los Sifones, entre La Fábrica y Ruta Provincial N°200; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle La Escuela, entre Josefa Rosco y El Diamante; La Llave. De 8.30 a 12.30 h

– En la Ruta N°143 Norte, entre El Cristo y El Socavón; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa; El Peral. En Finca Valmor y en Cepas del Plata. De 14.30 a 18.30 h.

– En la Ruta Provincial N°89, entre Posada Doña Tina y Restaurant Los Alamitos; La Carrera. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle N°6, entre El Álamo y calle “B”. En calle “C”; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.

– En calle Real, hacia el oeste de Correa. De 9.15 a 13.15 h.

– En calle La Vencedora, entre Escuela 1-564 “Juan González Ozo” y Ruta Provincial N°89. En el callejón

Mantenimiento Programado #Edemsa Viernes 3 de Julio. Afectación del servicio en las siguientes zonas y horarios. Recordá que podés consultar la semana de #Mantenimiento2026 en nuestra web https://t.co/wOaqbAuqht pic.twitter.com/LEBfAPH9SA

– En calle Pública y Carril 3 Porteñas. En Viñas Argentinas y adyacencias; La Holanda. De 9.30 a 13.30 h.

– En calle Urquiza, entre El Carmen y San Luis, y zonas aledañas; Costa de Araujo. De 10.30 a 14.30 h.

– En calle Las Margaritas, entre Roque Sáenz Peña y Ruta Provincial N°20. En calle Roque Sáenz Peña, entre Las Margaritas y calle N°577, y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

– En el Acceso Sur, hacia el sur de calle Samuel Villanueva, y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.

– Entre calles Carrodilla, Manuel A. Sáez, El Litoral, Rodríguez y áreas adyacentes; Carrodilla. De 8.30 a 12.30 h.

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte . Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

Una radio a pilas.

Agua y alimentos no perecederos.

Un botiquín de primeros auxilios.

Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

Edemsa brindó recomendaciones por los cortes de luz.

Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas