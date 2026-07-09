Locro criollo pulsudo: receta imperdible para el 9 de julio

Los secretos de la receta definitiva del locro criollo para celebrar el 9 de julio en Mendoza

Para celebrar las fechas patrias en nuestra provincia, la gastronomía tradicional se convierte en el corazón de cada hogar. Una receta emblemática y contundente para este 9 de julio es el clásico locro criollo, adaptado al paladar mendocino para combatir el frío invierno y maridado con los mejores varietales de nuestra tierra.

Para armar la mesa familiar este Día de la Independencia, vas a necesitar una lista de compras bien completa con cortes típicos y verduras de estación:

En una olla grande de fundición o barro, dorá la panceta en tiritas sin aceite. Sumá el chorizo colorado en rodajas, la falda y el cerdo en cubos. Sellá todo muy bien.

2.Iniciar la cocción y el espesor:1 hora.

Agregá el maíz blanco y los porotos alubia previamente colados. Cubrí con 4 litros de agua caliente y cociná a fuego medio, espumando las impurezas de la superficie.

3.La magia del zapallo inglés:1 hora a fuego mínimo.

Incorporá el zapallo plomo y las patitas de cerdo. Bajá el fuego al mínimo y revolvé seguido con cuchara de madera. El zapallo debe disolverse por completo para dar cremosidad.

4.Sazonar y tiernizar:30 min finales.

Condimentá con sal, comino y mucho pimentón disuelto en agua fría para que no se queme. Dejá al fuego hasta que el maíz esté completamente tierno.

El secreto del remojo: El maíz blanco y los porotos deben hidratarse de 8 a 12 horas en abundante agua fría. Este paso es fundamental: acelera la cocción para que la carne no se desarme, asegura una textura suave hasta el centro y elimina antinutrientes, mejorando la digestión.

El quiquirimichi y el maridaje de nuestra tierra

El toque final indiscutible de este plato es la salsa picante o quiquirimichi. Se prepara picando fino el verdeo y mezclándolo en media taza de aceite de girasol tibio (retirado del fuego) con dos cucharadas de pimentón dulce, una de ají molido y un chorrito de agua fría.

Para coronar la experiencia gastronómica en Mendoza, se recomienda servir el plato bien caliente con una cucharada de esta salsa por encima y escoltar con un vino Malbec con paso por madera de Luján de Cuyo o del Valle de Uco. Los taninos firmes y el cuerpo de nuestro varietal insignia limpian el paladar de forma impecable, equilibrando la suntuosidad de las carnes nobles.