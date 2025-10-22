El bullying como problemática compartida: cómo se aborda en las escuelas de Mendoza

El reciente caso de violencia escolar registrado en La Paz volvió a poner en evidencia la problemática del bullying en las escuelas de Mendoza , donde hasta el momento se han presentado numerosas denuncias. Ante esta situación, la Dirección General de Escuelas ( DGE ) aprobó un Protocolo de procedimientos ante situaciones de acoso escolar .

Si bien se espera que esta herramienta sirva para prevenir, intervenir y acompañar en este tipo de situaciones , el nuevo protocolo busca la participación de múltiples actores, entre ellos los padres y el personal educativo .

La doctora Matilde Pronotto , miembro de Espacio Fundar , visitó los estudios de TVA y retomó parte de una columna anterior en la que abordó el debate sobre el bullying en los establecimientos educativos de la provincia .

En ese contexto, Pronotto se refirió al reciente protocolo implementado por el Gobierno de Mendoza y la DGE para enfrentar los conflictos escolares: “Es un protocolo de actuación frente al bullying. No solo está dirigido a los alumnos, sino también a los docentes y a los padres ”.

Parte de la medida implica que, desde el portal educativo, los responsables puedan acceder a información sobre el concepto de violencia escolar y las estrategias necesarias para abordar la problemática. “El bullying tiene la característica de permanencia: no se trata de un solo acto, sino de una conducta reiterada de un niño, niña o adolescente hacia otro que sufre ese maltrato”, explicó Pronotto al definir el concepto.

El maltrato psicológico, verbal y cibernético son otros de los temas que aborda la nueva norma. En ese sentido, la especialista destacó la necesidad de un enfoque más amplio: “Llama la atención que el protocolo se limite al bullying y no se extienda a la mejora de la convivencia escolar o a la prevención general de cualquier tipo de violencia”.

Por último, Pronotto remarcó la importancia de distribuir las responsabilidades dentro del ámbito escolar: “Comparto la idea de que se tiende a responsabilizar únicamente a los padres o progenitores, sin mencionar el rol de los docentes que están dentro del establecimiento”.

Mirá la entrevista completa: