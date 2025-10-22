22 de octubre de 2025
El bullying como problemática compartida: cómo se aborda en las escuelas de Mendoza

La violencia en las escuelas mendocinas llevó a la intervención de la DGE. Desde Espacio FUNDAR, Matilde Pronotto analiza el nuevo protocolo.

Por Luis Calizaya

El reciente caso de violencia escolar registrado en La Paz volvió a poner en evidencia la problemática del bullying en las escuelas de Mendoza, donde hasta el momento se han presentado numerosas denuncias. Ante esta situación, la Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó un Protocolo de procedimientos ante situaciones de acoso escolar.

Si bien se espera que esta herramienta sirva para prevenir, intervenir y acompañar en este tipo de situaciones, el nuevo protocolo busca la participación de múltiples actores, entre ellos los padres y el personal educativo.

En ese contexto, Pronotto se refirió al reciente protocolo implementado por el Gobierno de Mendoza y la DGE para enfrentar los conflictos escolares: “Es un protocolo de actuación frente al bullying. No solo está dirigido a los alumnos, sino también a los docentes y a los padres ”.

Parte de la medida implica que, desde el portal educativo, los responsables puedan acceder a información sobre el concepto de violencia escolar y las estrategias necesarias para abordar la problemática. “El bullying tiene la característica de permanencia: no se trata de un solo acto, sino de una conducta reiterada de un niño, niña o adolescente hacia otro que sufre ese maltrato”, explicó Pronotto al definir el concepto.

El maltrato psicológico, verbal y cibernético son otros de los temas que aborda la nueva norma. En ese sentido, la especialista destacó la necesidad de un enfoque más amplio: “Llama la atención que el protocolo se limite al bullying y no se extienda a la mejora de la convivencia escolar o a la prevención general de cualquier tipo de violencia”.

Por último, Pronotto remarcó la importancia de distribuir las responsabilidades dentro del ámbito escolar: “Comparto la idea de que se tiende a responsabilizar únicamente a los padres o progenitores, sin mencionar el rol de los docentes que están dentro del establecimiento”.

Mirá la entrevista completa:

Embed - ESPACIO FUNDAR - ACOSO ESCOLAR - BULLYING

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft video
Educación del futuro

San Rafael lidera la innovación educativa en Argentina con dos escuelas reconocidas por Microsoft

